विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: बाइक से कंट्रोल हटा, पेट्रोल पंप की एयर मशीन में जा घुसा, वडोदरा में दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट

Vadodara Viral Accident: वडोदरा के पानीगेट पुलिस स्टेशन इलाके में भयानक हादसा हो गया. इस इलाके से एक युवक गुजर रहा था तभी उसने बाइक पर से अपना नियंत्रण खो दिया और पेट्रोल पंप की हवा भरने वाली मशीन से टकरा गया.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: बाइक से कंट्रोल हटा, पेट्रोल पंप की एयर मशीन में जा घुसा, वडोदरा में दिल दहलाने वाला एक्सीडेंट
  • गुजरात के वडोदरा में 21 फरवरी को 19 वर्षीय युवक आदित्य कुमार राजेंद्रभाई परमार की बाइक दुर्घटना में मौत
  • युवक बाइक तेज गति से चला रहा था और स्टीयरिंग का नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना हुई
  • हादसा पानीगेट पुलिस स्टेशन इलाके के दूधेश्वर सोसायटी के सामने एक प्राइवेट पेट्रोल पंप के बाहर हुआ
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
वडोदरा:

जिंदगी अनिश्चित है,यहां कब कैसे और कहां क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता. ताजा मामला गुजरात के वडोदरा शहर से है. यहां पानीगेट पुलिस स्टेशन इलाके में भयानक हादसा हो गया. इस इलाके से एक युवक गुजर रहा था तभी उसने बाइक पर से अपमा नियंत्रण खो दिया और पेट्रोल पंप की हवा भरने वाली मशीन से टकरा गया, जिससे युवक की मौत हो गई. पूरी घटना का दिल दहला देने वाला CCTV फुटेज भी सामने आया है.

क्या है पूरा मामला?

मामला 21 फरवरी की दोपहर का है. वडोदरा कलाली गांव के चाणक्य नगरी के रहने वाले आदित्य कुमार राजेंद्रभाई परमार (उम्र 19), शहर के महावीर चौराहे से पानीगेट की ओर जा रहा था. इसी दौरान, युवक अपनी बाइक तेज स्पीड में चला रहा था और तभी स्टीयरिंग से कंट्रोल खो बैठा. इसके बाद वह सीधे दूधेश्वर सोसायटी के ठीक सामने एक प्राइवेट पेट्रोल पंप के बाहर लगी एयर-मशीन से टकरा गया और उसकी मौत हो गई. 1 मिनट 27 सेकेंड का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है और वाकई दिल दहला देने वाला है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vadodara News, Vadodara Viral News, Vadodara Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now