मेसी की टीम पर हुए मेहरबान? कौन हैं रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर, फैसलों से मचा हंगामा, मिस्र ने हटाने की मांग

फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 मुकाबले के लिए फ्रैंकोइस लेटेक्सियर को मैच रेफरी नियुक्त किया गया तो उनका प्रोफाइल टूर्नामेंट में सबसे बेहतर था, लेकिन इस मैच के खत्म होने के बाद उस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं और वो जारी टूर्नामेंट में सबसे विवादास्पद पलों का हिस्सा बन गए हैं. मिस्र के खिलाड़ियों ने मैच के दौरान रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर द्वारा लिए गए कुछ फैसलों पर निराशा जताई. मिस्र फुटबॉल फेडरेशन ने मंगलवार को अटलांटा में गत चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ 3-2 से मिली नाटकीय हार के बाद रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर के फैसलों के खिलाफ आधिकारिक विरोध जताते हुए फीफा गवर्निंग बॉडी से संपर्क किया और उन्हें हटाने की मांग की.

कौन हैं फ्रैंकोइस लेटेक्सियर

37 साल के फ्रेंच रेफरी- फ्रैंकोइस लेटेक्सियर, जिनका जन्म ब्रिटनी के बेडे में हुआ था, यूईएफए के सबसे ज़्यादा रेटिंग वाले अधिकारियों में से एक हैं. लेटेक्सियर 2016 में लीग 1 में रेफरी करने वाले सबसे कम उम्र के रेफरी बने और 2017 से FIFA की इंटरनेशनल लिस्ट में हैं. उनका करियर तेजी से आगे बढ़ा है. उन्होंने मैनचेस्टर सिटी और सेविला के बीच 2023 यूईएफए सुपर कप में रेफरी की भूमिका निभाई थी और 2024 चैंपियंस लीग फाइनल के लिए फोर्थ ऑफिशियर थे. फिर स्पेन और इंग्लैंड के बीच यूईएफए यूरो 2024 फाइनल की ज़िम्मेदारी भी उन्होंने संभाली थी.

लेटेक्सियर को IFFHS ने 2024 के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पुरुष रेफरी भी चुना, जिससे पता चलता है कि वह यूरोप के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक हैं. हालांकि, मिस्र पर अर्जेंटीना की 3-2 की जीत के बाद वह जांच के दायरे में आ गई, जहां कई बड़े फैसलों ने मिस्र को गुस्से में डाल दिया.

वो फैसले जिन पर उठे सवाल

पहला बड़ा फ़ैसला 19वें मिनट में आया, जब हैसेम हसन ने पेनल्टी एरिया के अंदर निकोलस टैग्लियाफ़िको को गिरा दिया. लेटेक्सियर ने तुरंत स्पॉट की ओर इशारा किया. लियोनेल मेसी आगे बढ़े, लेकिन मिस्र के गोलकीपर मुस्तफ़ा शोबेर ने पेनल्टी बचा ली. अपने आप में, यह फ़ैसला रात का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन इसने विवाद की शुरुआत कर दी थी.

लिएंड्रो पारेडेस ने मोहम्मद सलाह को गिराया था, जिसके बाद मिस्र का मानना था कि उन्हें फ़्री-किक मिलनी चाहिए थी, लेकिन लेटेक्सियर ने खेल जारी रखने का इशारा किया. यह फ़ैसला बाद में मिस्र की बड़ी शिकायत का हिस्सा बन गया. मिस्र का आरोप था कि एक जैसे फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट के लिए अलग-अलग फैसले लिए गए.

बड़ा विवाद मैच के 58वें मिनट में हुआ. मिस्र को लगा कि वे 2-0 से आगे हो गए हैं, जब मुस्तफा ज़िको ने, हैसेम हसन और सालाह के काउंटर-अटैक से गोल किया. लेकिन VAR ने दखल दिया और लेटेक्सियर से मूव में पहले हुई एक घटना का रिव्यू करने को कहा. मारवान अटिया को लिसेंड्रो मार्टिनेज की शर्ट खींचने और बिल्ड-अप में उनके पैर पर पैर रखने का दोषी पाया गया. मॉनिटर चेक करने के बाद, लेटेक्सियर ने गोल को नामंज़ूर कर दिया.

मैच के आखिर तक रेफरी के फैसलों पर सवाल बढ़ता गया. एलेक्सिस मैक एलिस्टर अर्जेंटीना के बॉक्स के अंदर हैमडी फैथी को खींचते हुए दिखे, तो इजिप्ट ने पेनल्टी की अपील की. ​​कोई पेनल्टी नहीं दी गई. कुछ देर बाद, अर्जेंटीना आगे बढ़ा, और एन्ज़ो फर्नांडीज ने स्टॉपेज-टाइम में विनर गोल किया. यही घटना मिस्र के गुस्से का कारण बनी.

मिस्र ने की टूर्नामेंट से हटाने की मांग

स्पैनिश पब्लिकेशन डियारियो एएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मिस्र फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष, हनी अबो रिडा ने फ्रेंच रेफरी फ्रैंकोइस लेटेक्सियर और उनकी रेफरी टीम के खिलाफ फीफा में एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि शिकायत में उन विवादों में घिरे फैसलों की जांच की मांग की गई है, जिन्हें मिस्र ने फैरो के खिलाफ बताया है. फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर यह भी अनुरोध किया है कि फ्रेंच रेफरी टीम को बाकी टूर्नामेंट से हटा दिया जाए, क्योंकि वह इसे बहुत बड़ी गलती मानता है.

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