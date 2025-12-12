आज देर रात आएंगे महान मेस्सी, SRK, Ganguly, VIRAT, SACHIN और GILL भी हैं तैयार

Messi's GOAT India Tour 2025: फ़ुटबॉल के अबतक के महानतम जादूगरों में से एक अर्जेन्टीनी वर्ल्ड कप विजेता कप्तान आज देर रात कोलकाता पहुंचेंगे. मेस्सी मियामि से दुबई होते हुए कोलकाता पहुंचेंगे. मेस्सी एक झलक पाने और उनसे मिलने की बेताबी भारतीय फ़ुटबॉल फ़ैन्स में ज़बरदस्त बढ़ गई है. मेस्सी अपने इस दूसरे दौरे पर एक ख़ास वजह से गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएंगे. शाहरूख़ ख़ान, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी और शुभमन गिल के मेस्सी से मिलने और उनके साथ फ़ुटबॉल का मैदान शेयर किये जाने की भी ख़बर है.

गिनीज़ बुक में बनेगा रिकॉर्ड- मेस्सी की विशाल मूर्ति

मेस्सी कोलकाता समेत भारत के चार शहरों का दौरा करेंगे. कोलकाता में मेस्सी की शानदार बनी 70 फ़ीट की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा जो गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेंम भी शामिल हो जाएगा. ये मूर्ति कोलकाता के लेकटाउन में ही तैयार की गई है जहां 8 साल पहले अर्जेन्टीनी पूर्व वर्ल्ड कप विजेता कप्तान डिएगो मैराडोना की एक 12 फ़ीट की मूर्ति मूर्ति बनाई जा चुकी है. 1986 के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान मैराडोना ने खुद ही उस मूर्ति का अनावरण किया था.

8 बार बैलन डि'ऑर और ओलिंपिक गोल्ड मेडल विजेता अर्जेन्टीनी कप्तान लियोनेल मेस्सी 12 की रात को कोलकाता फिर हैदराबाद और मुंबई होते हुए 15 दिसंबर को दिल्ली आएंगे और इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से होनी तय हुई है. हैदराबाद में मेस्सी की मुलाक़ात 13 दिसंबर को तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से होगी जिन्होंने मेस्सी से मिलने के लिए फ़ुटबॉल मैदान पर ख़ास तैयारी की है.

गुरुवार को आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स के सह मालिक शाहरुख खान ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि वह 13 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए कोलकाता में होंगे. शाहरुख ने पोस्ट किया,"इस बार मैं कोलकाता में अपनी नाइट की योजना नहीं बना रहा हूं... और उम्मीद कर रहा हूं कि उस दिन की राइड पूरी तरह से 'मेस्सी' होगी. 13 तारीख को साल्ट लेक स्टेडियम में आप लोगों से मुलाकात होगी."

क्या है कार्यक्रम- कोलकाता, 13 दिसंबर

अर्जेंटीना को अपनी अगुवाई में विश्व चैंपियन बना चुके लियोनेल मेस्सी 13 दिसंबर को रात 1:30 बजे कोलकाता उतरेंगे. 13 दिसंबर को उनका शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है. सुबह 9:30 बजे से लोगों से मिलना शुरू करेंगे. कोलकाता में मेस्सी गोट कप, एक कंसर्ट और एक 70 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे. मेस्सी कोलकाता में कई इवेंट्स में हिस्सा लेंगे जिसमें सेलिब्रिटी फ्रेंडली मैच भी शामिल है. इसके बाद मेस्सी सौरव गांगुली और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और फिर दोपहर 2 बजे हैदराबाद के लिए रवाना होंगे.

दिसंबर 13, कोलकाता

• देर रात: कोलकाता में ग्रैंड हयात रेसीडेंसी होटल में आगमन

• 9:30 am से 10:30 am: VIP मीट-एंड-ग्रीट कार्यक्रम

• 11:00 am से 1:00 pm: साल्ट लेक स्टेडियम में कार्यक्रम

• 11:20 am - 11:30 am: मेस्सी की मूर्ति का उद्घाटन

• 11:30 am: शाहरुख खान का आगमन, सेलेब्रिटि मैच

• 12:00 pm: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली स्टेडियम पहुंचे

• 12:00 pm से 12:30 pm: फ्रेंडली मैच, सम्मान समारोह और बातचीत

• 2:00 pm: हैदराबाद के लिए प्रस्थान\

हैदराबाद- 13 दिसंबर

दोपहर 2 बजे हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे. हैदराबाद में मेस्सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एक ‘7-A साइड' प्रदर्शनी फुटबॉल मैच खेलेंगे. इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के शामिल होंगे. इस दौरान वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ रोड्रिगो (डी पॉल) और लुइस सुआरेज़ भी फुटबॉल क्लिनिक का हिस्सा होंगे. वे बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, वे बच्चों को प्रेरित करेंगे, वे फुटबॉल पर टिप्स देंगे.

13 दिसंबर, हैदराबाद

• शाम 4 बजे- मेस्सी हैदराबाद पहुंचेंगे

• शाम 4:30 बजे मेस्सी ताज फलकनुमा स्टेडियम पहुंचेंगे

• शाम 7:15- 9:15PM: राजीव गांधी स्टेडियम में मेस्सी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बीच ‘7-A साइड' मैच

• 7:50-8:10PM: सेलेब्रिटी मैच

मुंबई- 14 दिसंबर

हैदराबाद में अपने कार्यक्रमों के बाद मेस्सी 14 तारीख़ को मुंबई में फ़ुटबॉल क्लिनिक और कार्यक्रमों में शामिल होंगे. यहीं उनकी मुलाक़ात सचिन तेदुंलकर के साथ भी होने की ख़बर है. मुंबई में ही एक चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए एक फैशन शो में हिस्सा लेंगे. वह और पैसे जुटाने के लिए 2022 वर्ल्ड कप की कुछ यादगार चीज़ों की नीलामी भी करेंगे. मुंबई में लुइस सुआरेज़ का एक स्पेनिश म्यूज़िक शो भी होगा.

14 दिसंबर, मुंबई

• 11:40am: मेस्सी मुंबई पहुंचेंगे, ताज महम होटल

• 3:30 pm: क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पैडल कप में हिस्सा लेना

• 4:00 pm: सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच

• 4:55- 6:30 pm: MS Dhoni या करिश्मा कपूर के साथ वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट, फ़ुटबॉल क्लिनिक और उसके बाद चैरिटी फैशन शो

15 दिसंबर – दिल्ली

15 दिसंबर को मेस्सी दिल्ली जाएंगे. इन तीनों को भारत में GOAT इंडिया टूर 2025 यानी फ़ुटबॉल के महोत्सव की तैयारी की गई है. मेस्सी का टूर नई दिल्ली में खत्म होगा, जहां मेस्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अरुण जेटली स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. अरुण जेटली स्टेडियम में मेस्सी के एमएस धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल से भी मिलने की उम्मीद की जा रही है.

• 10:45am मेस्सी दिल्ली पहुंचेंगे, लीला पैलेस होटल

• 11:35-12:35pm: मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात

• दोपहर 3:00- 4:35 बजे: अरुण जेटली स्टेडियम में कार्यक्रम. विराट कोहली, एमएस धोनी और शुभमन गिल समेत मिनर्वा फ़ुटबॉल अकादमी के के खिलाड़ियों के साथ फ़ुटबॉल क्लिनिक

• शाम 7 बजे वापसी