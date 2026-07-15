FIFA World Cup 2026: स्पेन ने फ्रांस को हराकर रचा इतिहास, अब सिर्फ एक जीत और बन जायेगा नया विश्व रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026 Record: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में फ्रांस पर 2-0 की जीत सिर्फ फाइनल का टिकट नहीं थी. इस मुकाबले के साथ स्पेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करा लिया. 'ला रोजा' ने लगातार 37 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में अजेय रहने के इटली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है और अब वह इतिहास बदलने से सिर्फ एक जीत दूर है. रविवार को होने वाले विश्व कप फाइनल में स्पेन के पास लगातार सबसे लंबे समय तक अपराजित रहने वाली टीम बनने का मौका होगा.

37 मैच... और अब इटली के बराबर स्पेन

फ्रांस के खिलाफ जीत के बाद स्पेन का अपराजित सफर 37 मैचों तक पहुंच गया. इस दौरान टीम ने 28 मुकाबले जीते, जबकि नौ मैच ड्रॉ रहे. यह सिलसिला मार्च 2024 में शुरू हुई उस हार के बाद से जारी है, जब लंदन के ओलंपिक स्टेडियम में खेले गए एक अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच में कोलंबिया ने स्पेन को 1-0 से हराया था. उस मुकाबले के बाद से स्पेन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

अब सिर्फ एक जीत और नया विश्व रिकॉर्ड

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लगातार सबसे ज्यादा मैचों तक अजेय रहने का रिकॉर्ड अब तक इटली के नाम दर्ज है. रॉबर्टो मैनचिनी की टीम अक्टूबर 2018 से सितंबर 2021 के बीच लगातार 37 मुकाबलों में नहीं हारी थी. अब स्पेन उसी रिकॉर्ड के साथ खड़ा है. अगर टीम विश्व कप फाइनल में भी हार से बच जाती है तो वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे लंबी अपराजित लय वाली टीम बन जाएगी.

लगातार सबसे ज्यादा मैचों तक अपराजित रहने वाली टीमें

1. इटली – 37 मैच (2018-2021)

2. स्पेन – 37 मैच (2024-वर्तमान)

3. अर्जेंटीना – 36 मैच (2019-2022)

स्पेन की यह लय सिर्फ विश्व कप तक सीमित नहीं रही है. इस दौरान टीम ने अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मुकाबलों, UEFA नेशंस लीग और यूरो 2024 में भी लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया. अब वही आत्मविश्वास विश्व कप में भी दिखाई दे रहा है, जहां टीम बिना कोई मुकाबला गंवाए फाइनल तक पहुंच चुकी है.

नॉकआउट में भी बनाया नया इतिहास

फ्रांस के खिलाफ मिली जीत ने स्पेन को एक और बड़ी उपलब्धि दिलाई. 'ला रोजा' अब FIFA वर्ल्ड कप और UEFA यूरोपीय चैम्पियनशिप को मिलाकर लगातार आठ नॉकआउट मुकाबले जीतने वाली पहली यूरोपीय टीम बन गई है. इससे पहले लगातार सात नॉकआउट जीत का रिकॉर्ड इटली की 1934-38 विश्व विजेता टीम और स्पेन की 2008-12 की मशहूर 'टिकी-टाका' पीढ़ी के नाम था.सेमीफाइनल में मिली जीत के साथ स्पेन ने दोनों दिग्गज टीमों को पीछे छोड़ते हुए नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया.

अब फाइनल पर टिकी हैं निगाहें

स्पेन का अगला मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा. दांव सिर्फ विश्व कप ट्रॉफी पर नहीं होगा, बल्कि उस रिकॉर्ड पर भी होगा जिसे अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे मुश्किल उपलब्धियों में गिना जाता है. अगर स्पेन फाइनल में भी अपनी अजेय लय बरकरार रखता है, तो वह सिर्फ विश्व चैंपियन ही नहीं बनेगा, बल्कि पुरुष अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में लगातार सबसे ज्यादा मैचों तक अपराजित रहने वाली पहली टीम के रूप में भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा.