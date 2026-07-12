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Lionel Messi: मेसी-मेसी के शोर से गूंजा स्टेडियम, अर्जेंटीना की झोली में ऐसे डाला पहला गोल, कॉर्नर से बनाया यादगार मौका

Lionel Messi Corner Convert in Goal, Argentina vs Switzerland: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई. स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबले में मेसी ने कॉर्नर किक पर ऐसा सटीक असिस्ट दिया कि एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर के जरिए अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त दिला दी.

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Lionel Messi: मेसी-मेसी के शोर से गूंजा स्टेडियम, अर्जेंटीना की झोली में ऐसे डाला पहला गोल, कॉर्नर से बनाया यादगार मौका
Lionel Messi Corner Convert in Goal, Argentina vs Switzerland:

Lionel Messi Corner Convert in Goal, Argentina vs Switzerland: FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में लियोनेल मेसी ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई. स्विट्जरलैंड के खिलाफ मुकाबले में मेसी ने कॉर्नर किक पर ऐसा सटीक असिस्ट दिया कि एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने शानदार हेडर के जरिए अर्जेंटीना को शुरुआती बढ़त दिला दी. इस गोल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कैनसस सिटी में खेले जा रहे FIFA वर्ल्ड कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने शानदार शुरुआत की. मुकाबले के 10वें मिनट में कप्तान लियोनेल मेसी के सटीक कॉर्नर का पूरा फायदा उठाते हुए एलेक्सिस मैक एलिस्टर ने हेडर से गेंद नेट में पहुंचाई और टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी.

अर्जेंटीना को शुरुआती कॉर्नर मिला, जिसे लेने के लिए मेसी आगे आए. उन्होंने गेंद को बिल्कुल सही जगह पर डाला, जहां मैक एलिस्टर ने ऊंची छलांग लगाकर दमदार हेडर लगाया. स्विट्जरलैंड के गोलकीपर के पास कोई मौका नहीं था और गेंद सीधे गोल में चली गई. मेसी के इस असिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह गोल अर्जेंटीना के लिए बेहद अहम रहा क्योंकि टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबाव बना लिया. मेसी ने भले ही गोल नहीं किया, लेकिन उनकी सटीक कॉर्नर किक ने स्विट्जरलैंड की डिफेंस को पूरी तरह छका दिया. अगर मेसी इस मुकाबले में एक गोल और कर लेते हैं तो वह एक ही वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में गुइलेर्मो स्टैबिले का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. फिलहाल दोनों के नाम आठ-आठ गोल हैं. स्टैबिले ने 1930 के पहले वर्ल्ड कप में सिर्फ चार मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

अर्जेंटीना लगातार दूसरे नॉकआउट मुकाबले में शुरुआती बढ़त बनाने में सफल रही है. इससे पहले टीम ने राउंड ऑफ 16 में केप वर्डे और मिस्र को 3-2 के समान अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं, स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया था. इस मुकाबले की विजेता टीम सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी.

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