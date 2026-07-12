England vs Norway: बेलिंगहम की प्रदर्शन की बदौलत सेमीफ़ाइनल में इंग्लैंड, कोच ट्यूशेल हुए गदगद बताया 'वर्ल्ड क्लास'

England vs Norway, FIFA World Cup 2026: इंग्लैंड के हेड कोच थॉमस ट्यूशेल ने मिडफील्डर जूड बेलिंगहम के मैच जिताऊ प्रदर्शन की तारीफ़ की. बेलिंगहम ने 'थ्री लायंस' (इंग्लैंड टीम) को नॉर्वे के खिलाफ़ एक्स्ट्रा टाइम में 2-1 से जीत दिलाई और FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह पक्की की. बेलिंगहम ने इंग्लैंड के लिए दोनों गोल किए - पहला गोल पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम में बराबरी के लिए और दूसरा एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल. इस शानदार वापसी वाली जीत के साथ उन्हें 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का अवॉर्ड मिला. मैच के बाद रियल मैड्रिड के स्टार खिलाड़ी की तारीफ़ करते हुए ट्यूशेल ने बेलिंगहम को 'वर्ल्ड क्लास' खिलाड़ी बताया.

स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, ट्यूशेल ने ITV से कहा, "बस इतना ही कहूंगा, वह हर मैच में ऐसा करते हैं. वर्ल्ड क्लास." इंग्लैंड के अंतिम चार में पहुंचने के बावजूद, ट्यूशेल ने ज़ोर देकर कहा कि सेमीफाइनल से पहले उनकी टीम को और बेहतर होने की ज़रूरत है. स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, ट्यूशेल ने ITV से कहा, "हम बेहतर होंगे, हमें बेहतर होने की ज़रूरत है. अभी जश्न मनाने का समय है. अभी इस पल का आनंद लेने का समय है. बेहतर प्रदर्शन के लिए हमें हर चीज़ की ज़रूरत है."

मैच की बात करें तो, बेलिंगहम ने दो गोल किए. इंग्लैंड ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी की और एक्स्ट्रा टाइम में नॉर्वे को हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाई. रियल मैड्रिड के मिडफील्डर ने पहले हाफ में देर से बराबरी का गोल किया और फिर एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल करके थॉमस ट्यूशेल की टीम के लिए 2-1 से वापसी वाली जीत पक्की की.

नॉर्वे ने अच्छी शुरुआत की और 36वें मिनट में एंड्रियास श्जेल्डरप के गोल से बढ़त बना ली. इससे पहले अर्लिंग हालैंड ने हेडर से इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड की परीक्षा ली थी, जिसके बाद श्जेल्डरप ने शानदार फिनिशिंग की. इंग्लैंड ने हाफ-टाइम से ठीक पहले जवाब दिया, जब बेलिंगहम आगे बढ़े और शांति से बराबरी का गोल दागा. कुछ ही देर बाद हैरी केन ने इंग्लैंड को बढ़त दिलाई थी, लेकिन ऑफसाइड होने के कारण उनके गोल को अमान्य करार दिया गया.

नॉर्वे को लगा कि उन्होंने एक घंटे का खेल पूरा होने से पहले फिर से बढ़त बना ली है, जब टोरब्योर्न हेगेम ने गोल किया. लेकिन VAR रिव्यू के बाद गोल को अमान्य कर दिया गया, क्योंकि गोल से पहले के मूव के दौरान हालैंड ने इलियट एंडरसन के खिलाफ़ फाउल किया था. नॉर्वे की टीम लगातार दबाव बना रही थी; क्रिस्टोफर अजेर का शॉट क्रॉसबार से टकराया, जबकि गोलकीपर ओरजान नाइलैंड की गलती के बाद इंग्लैंड के जेड स्पेंस भी गोल करने के करीब पहुंच गए थे. तय समय में कोई भी टीम जीत हासिल नहीं कर सकी, इसलिए मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला गया.

बेलिंगहम ने निर्णायक भूमिका निभाई; सब्स्टीट्यूट मॉर्गन रोजर्स के ज़बरदस्त शॉट को नाइलैंड ठीक से रोक नहीं पाए और बेलिंगहम ने सबसे तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए करीब से गोल कर दिया और इंग्लैंड को अंतिम चार में पहुंचा दिया. अब इंग्लैंड का सामना 15 जुलाई को अटलांटा स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना या स्विट्जरलैंड से होगा.

बेलिंगहम को 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' चुना गया. उन्होंने और कप्तान हैरी केन ने 2026 वर्ल्ड कप में अब तक छह-छह गोल किए हैं; यह पहली बार है जब इंग्लैंड के दो खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट के एक ही संस्करण में कम से कम पांच गोल किए हैं. गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की; उन्होंने अपना 18वां FIFA वर्ल्ड कप मैच खेला और पीटर शिल्टन के 17 मैचों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले गोलकीपर बन गए.

नॉर्वे के लिए इस हार के साथ ही उनका यादगार अभियान समाप्त हो गया, जिसमें FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में उनकी पहली उपस्थिति भी शामिल थी. इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1938 और 1998 में 'राउंड ऑफ़ 16' तक पहुंचना था, साथ ही 1994 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में खेलना भी शामिल था.