फ्रांस को हराकर फाइनल का टिकट कटाने के बाद स्पेन के खिलाड़ियों ने कुछ इस अंदाज में मनाया जश्न, वीडियो वायरल

Spain Team Dressing Room Celebration, FIFA World Cup 2026: स्पेन की मेन्स नेशनल फुटबॉल टीम ने ला रोजा के फ्रांस को 2-0 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद ड्रेसिंग रूम में खुशी का जश्न मनाया. स्पेनिश मेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के ऑफिशियल X अकाउंट ने ड्रेसिंग रूम के अंदर का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें खिलाड़ी आखिरी सीटी बजने के बाद नारे लगाते, नाचते और गाते हुए ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं. टीम ने वीडियो शेयर करते हुए X पर लिखा, "नारे गूंजे, डांस हुए, जश्न मनाया गया... स्पेनिश नेशनल टीम के लॉकर रूम में आओ और मना किए गए मूव्स दिखाओ!"
🪩 Se gritó, se bailó, se celebró…— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 14, 2026
¡Vente al vestuario de la Selección y saca los pasos prohibidos!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/U2qtzlCLXA
यह तब हुआ जब स्पेनिश-सियामी टीम ने डलास स्टेडियम में लेस ब्लेस को हराने के लिए मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने मज़बूत डिफेंस और शानदार फिनिशिंग का इस्तेमाल किया, जिसकी कमी उन्हें पहले के मैचों में महसूस हुई थी, जिससे उन्होंने फाइनल में जगह पक्की कर ली.
फॉरवर्ड मिकेल ओयारज़ाबल ने स्पेनिश सनसनी लामिन यामल पर लुकास डिग्ने के कड़े चैलेंज के बाद पेनल्टी स्पॉट से स्कोरिंग शुरू की, जबकि फुलबैक पेड्रो पोरो ने मिडफील्डर डैनी ओल्मो के शानदार थ्रू-बॉल के बाद दूसरा गोल करके स्पेन की जीत पक्की कर दी, जिसे उन्होंने आत्मविश्वास से निचले कोने में फिनिश किया.
पोरो को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया
इस नतीजे से स्पेन वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच गया है, जहां उनका सामना रविवार को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में इंग्लैंड या अर्जेंटीना से होगा. स्पेन इससे पहले सिर्फ़ एक बार वर्ल्ड कप फ़ाइनल में पहुंचा था, जब 2010 में साउथ अफ़्रीका में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ एंड्रेस इनिएस्ता ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल करके जीत हासिल की थी.
ओयारज़ाबल ने अपना शानदार फ़ॉर्म जारी रखा, और स्पेन के लिए अपने पिछले 20 मैचों में उनके गोलों की संख्या 18 हो गई. उनकी पेनल्टी ने उन्हें नेशनल टीम के लिए 30 इंटरनेशनल गोल करने वाले छठे खिलाड़ी भी बना दिया, जिसमें डेविड विला (59), राउल (44), फ़र्नांडो टोरेस (38), अल्वारो मोराटा (37) और डेविड सिल्वा (35) जैसे दिग्गज शामिल हैं. फ़्रांस इस मैच में थोड़ा फ़ेवरेट था और उसने काइलियन एम्बाप्पे के ज़रिए शुरुआत में ही खतरा पैदा कर दिया, लेकिन स्पेन ने लैमिन यामल के पेनल्टी जीतने के बाद पहला गोल किया.
ओयारज़ाबल ने शांति से गोलकीपर माइक मेगनन के पास से गोल किया. फ़्रांस ने डिज़ायर डू और रेयान चेर्की को लाकर वापसी करने की कोशिश की, लेकिन स्पेन ने गेम की रफ़्तार और रफ़्तार को संभाल लिया, जिससे फ़्रांस को गोल करने का कोई मौका नहीं मिला. स्पैनिश गोलकीपर उनाई साइमन ने ज़रूरी दखल दिया, जबकि डिफेंडर मार्क कुकुरेला ने एक ज़रूरी टैकल करके एमबाप्पे को रोक दिया. आखिरी सीटी बजने के बाद स्पैनिश खिलाड़ियों में जश्न शुरू हो गया, जबकि फ्रांस को शनिवार को तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ से संतोष करना पड़ा, जहां एमबाप्पे के पास गोल्डन बूट की दौड़ में अपने गोलों की संख्या बढ़ाने का एक और मौका होगा.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं