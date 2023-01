शाहरूख खान ने उड़ाया जॉन अब्राहम के पास्ता का मजाक! मीडिया को बताया पठान के सेट का एक फनी किस्सा

(Also Read: 'Om Shanti Om' Inspired Cake Has Left Us Craving For Some Sweet Treats)

वीडियो में शाहरूख खान ने कहा "जॉन एक पास्ता बनाता है. मैं सोचता हूं सिर्फ अपना पिज्जा खाऊ, इसका पास्ता कभी ना खाऊं, इस फिल्म के अंदर सिर्फ एक ही चीज थी जो मुझसे सही नही गई और जॉन के लिए मेरे प्यार के कारण, मैं इसे जोर से नहीं कह सकता था.लेकिन आज, मैं अपने दिल की बात कहना चाहता हूं. भाई तू भी वो पास्ता खाना छोड़ दे प्लीज ,"

उन्होंने हंसेत हुए ये बात कही. शाहरूख आगे बोलते हैं "बहुत ही अलग सा स्वाद है. ऐसा लगता है कि कार्डबोर्ड को 20 साल से अलमारी में रखा है और निकाल के चबाना शुरू कर दिया. खान ने बताया कि, जॉन अब्राहम केवल अपने घर का बना पास्ता ही खाते थे और कुछ नहीं, "और वह सब खाता है! पास्ता, पास्ता, पास्ता, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड!"

यहां देखें शाहरूख ने जॉन के पास्ता का कैसे उड़ाया मजाक वीडियो:

बता दें कि शाहरूख खान काफी लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापस आए हैं, और उनकी ये वापसी वाकई जोरदार थी. फिल्म की सफलता तो देखते ही बनती है. सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी उनकी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है.



