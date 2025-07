साथ सोने वाले छोटे बच्चे के सामने इंटीमेट होना सही या गलत? पेरेंट्स जरूर जान लें इसका जवाब

Intimacy In Front Of Young Children: आज के दौर में शादी के मायने कई तरह से बदल चुके हैं, लोग बेबी प्लान (Right Time Of Baby Planning) करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और शादी होने के तीन या पांच साल तक अपनी लव लाइफ को एन्जॉय करते हैं. हालांकि पेरेंट्स बनने के बाद उनके सामने कई तरह की चुनौतियां होती हैं, बिजी लाइफस्टाइल के चलते बच्चों पर ध्यान देने से लेकर उनकी पढ़ाई और अच्छी परवरिश को लेकर लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में कुछ लोगों को अपने पार्टनर के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता है, वहीं कुछ लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अपने छोटे बच्चों के सामने उन्हें रोमांस या फिर इंटीमेट (Things Not To Do In front Of Kids) होना चाहिए या फिर नहीं... आज हम आपको इस परेशानी का समाधान बताने जा रहे हैं.



डिलीवरी के तुरंत बाद संबंध (Expert View On Intimacy After Delivery)

कुछ लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज रहते हैं कि डिलीवरी होने के कितने हफ्ते या फिर महीने बाद उन्हें शारीरिक संबंध बनाने चाहिए. इसके लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, आमतौर पर एक्सपर्ट्स ऐसे मामलों में एक से दो महीने बाद ही इंटीमेट होने की सलाह देते हैं. अगर बच्चा सिजेरियन से हुआ है तो तब तक संबंध बनाना सेफ नहीं होता है जब तक पेट में लगे टांके पूरी तरह से सूख नहीं जाते हैं.



1.बच्चों के सामने रोमांस

अब उस बड़े सवाल पर आते हैं कि बच्चों के सामने रोमांस या फिर शारीरिक संबंध बनाने चाहिए या नहीं... इसके दो जवाब हैं. पहला ये कि अगर बच्चा काफी छोटा है तो आप उसके सामने ये सब कर सकते हैं, क्योंकि तब बच्चा चीजों को इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाता है. लेकिन यही चीज आपके बच्चे के थोड़े बड़े होने पर पूरी तरह से बदल जाएगी.





2.एक साल के बाद रखें खयाल

अगर आपका बच्चा एक साल या उससे ज्यादा बड़ा हो चुका है तो आपको उसके सामने इंटीमेट होने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे के दिमाग में कई तरह के सवाल आ सकते हैं. डॉक्टर्स का भी कहना है कि बच्चों के सामने ऐसी चीजें करने से उन्हें एंग्जायटी जैसी समस्या हो सकती है. इसके अलावा उनके दिमाग में पेरेंट्स को लेकर एक अलग इमेज तैयार हो सकती है. बच्चे ये जानने के लिए लगातार उत्सुक हो जाते हैं कि उनके पेरेंट्स क्या हरकत कर रहे थे.



3.बच्चों के सामने करें ये चीजें

अगर आपको अपने बच्चों को ये सिखाना है कि उसके पेरेंट्स कैसे एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनके सामने जेंटल किस कर सकते हैं, इसके अलावा अपने पार्टनर को हग भी कर सकते हैं. इसी तरह आप अपने बच्चे को भी तुरंत हग और किस करें, इससे उसे परिवार का फील मिलेगा और लगेगा कि पूरे परिवार को ऐसे ही रहना चाहिए. ये सब करने से उनके दिमाग में हमेशा पेरेंट्स के लिए एक परफेक्ट इमेज बनी रहेगी. साथ ही इससे बच्चा खुश भी नजर आएगा.



4.बच्चों के बताएं प्राइवेसी के मायने

बच्चों को छोटे से ही प्राइवेसी के मायने बताने भी जरूरी हैं. उन्हें एक ऐज के बाद ये बताएं कि हर किसी को उनकी प्राइवेसी देना जरूरी होता है. अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आप अपने पार्टनर के साथ दूसरे रूम में जा सकते हैं, इसे बच्चा आपकी प्राइवेसी समझेगा और सब कुछ नॉर्मल रहेगा. इसी तरह आपको भी बच्चे को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ना चाहिए.



इस चीज से भी करें परहेज (Avoid These Things In Front Of Kids)