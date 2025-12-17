विज्ञापन
विशेष लिंक

वजन घटाने के लिए ही नहीं, इन 3 बीमारियों में भी रामबाण है ओट्स

Oats Health Benefits : आपको बता दें कि यह सुपरफूड केवल शरीर की चर्बी गलाने में ही आपकी मदद नहीं करता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व अन्य फायदे भी पहुंचाते हैं, जिसमें से 3 के बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं. जिसे जानने के लिए आप आर्टिकल में बने रहिए.

Read Time: 3 mins
Share
वजन घटाने के लिए ही नहीं, इन 3 बीमारियों में भी रामबाण है ओट्स
ओट्स में एक खास तरह का 'सॉल्यूबल' होता है, जिसे बीटा-ग्लूकन (Beta-Glucan) कहते हैं.

3 benefits of oats : ओट्स (oats) एक होल ग्रेन ( Whole Grain) है जो फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है. ये अनाज शरीर को अंदर से ताकत देता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है. यही कारण है जब भी डाइटिशियन वेट लॉस (weight loss) के लिए डाइट चार्ट  तैयार करते हैं,तो उसमें ओट्स को जरूर शामिल करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह सुपरफूड केवल शरीर की चर्बी गलाने में ही आपकी मदद नहीं करता है, बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व अन्य फायदे भी पहुंचाते हैं, जिसमें से 3 के बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं...

किन 3 बीमारियों में ओट्स है फायदेमंद

1. कंट्रोल करेगा बैड कोलेस्ट्रॉल

ओट्स में एक खास तरह का 'सॉल्यूबल' होता है, जिसे बीटा-ग्लूकन (Beta-Glucan) कहते हैं. यह जादुई फाइबर आपके पेट में जाकर एक गाढ़ा जेल जैसा बन जाता है. यह जेल खून में मौजूद 'खराब कोलेस्ट्रॉल' को सोख लेता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है. आप रोजाना 3 ग्राम बीटा-ग्लूकन यानी लगभग एक कटोरी ओट्स खाते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ सकता है.

2. शुगर करे कंट्रोल

ओट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) बहुत कम होता है. इसका मतलब है कि यह धीरे-धीरे पचता है और इससे ग्लूकोज (Glucose) खून में धीरे-धीरे रिलीज होता है. ओट्स में मौजूद फाइबर शुगर को एक साथ खून में मिलने से रोकता है. नतीजा यह होता है कि आपका ब्लड शुगर (Blood Sugar) लेवल कंट्रोल में रहता है. डायबिटीज से पीड़ित लोगों को हर दिन ओट्स खाने की सलाह दी जाती है, ताकि उनका इंसुलिन सेंसिटिविटी (Insulin Sensitivity) भी ठीक रहे.

3. कब्ज को कहेगा बाय-बाय

ओट्स घुलनशील (Soluble) और अघुलनशील (Insoluble) दोनों तरह के फाइबर से भरपूर होता है. घुलनशील फाइबर मल (स्टूल) को नरम बनाता है. अघुलनशील फाइबर मल में वजन जोड़ता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है. यह एक नेचुरल लेक्साटिव (Laxative) की तरह काम करता है, जो आपकी आंतों (Intestines) को एकदम साफ रखता है.

अगर आप रोज सुबह ओट्स खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में आपकी पुरानी कब्ज की शिकायत खत्म हो सकती है. यह आपके पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया (good Bacteria) को भी बढ़ाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Oats Health Benefits, Oats Health Benefits In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com