रसोई से बदबू आए तो क्या करें? ये देसी जुगाड़ मिनटों में दूर करेगा किचन की बदबू

घर में जब भी कुछ तला-भुना बनता है, जैसे मछली, प्याज या कोई मसालेदार खाना, तो उसकी महक पूरे घर में फैल जाती है. खासतौर पर ठंड के दिनों में जब खिड़कियां-दरवाजे बंद रहते हैं, तो हवा एक जगह थम सी जाती है और कमरे में सीलन या बदबू बनी रहती है. ऐसे में बाजार के महंगे और केमिकल वाले रूम फ्रेशनर छिड़कने की जगह आप एक बहुत ही आसान और घरेलू तरीका अपना सकते हैं.

यहां जानें बिना ज्यादा पैसा खर्च किए रसोई की बदबू से छुटकारा पाएं?

क्या-क्या चाहिए होगा?

नींबू

अदरक

छोटा बर्तन

नींबू और अदरक ही क्यों?

इस नुस्खे का सबसे बड़ा कारण है इसकी ताजी महक. नींबू के छिलकों में जो कुदरती तेल होता है, उसमें लिमोनेन नाम का तत्व पाया जाता है, जो एकदम ताजी और साफ खुशबू देता है. दूसरी तरफ, अदरक की गर्म और हल्की मसालेदार महक इसमें एक बेहतरीन तड़का जोड़ देती है. जब ये दोनों धीमी आंच पर पानी के साथ पकते हैं, तो पूरे घर में घंटों तक ऐसी महक फैलती है जो रूम फ्रेशनर से कहीं ज्यादा प्राकृतिक लगती है.

इसका एक फायदा यह भी है कि यह उन चीजों से बनता है जिन्हें हम अक्सर कचरे में फेंक देते हैं. नींबू का रस निकालने के बाद बचे छिलके और अदरक का बचा हुआ छोटा टुकड़ा ही इसके काम आ जाता है.

इसे कैसे बनाएं?

दो से तीन नींबू के छिलके और अदरक के कुछ टुकड़े एक छोटे पतीले में डालें. इसमें लगभग दो इंच ऊपर तक पानी भर दें. पहले पानी को उबलने दें, फिर आंच एकदम धीमी कर दें ताकि यह धीरे-धीरे पकता रहे. हर 30 मिनट में पानी देखते रहें और अगर पानी कम हो जाए तो थोड़ा और पानी डाल दें. पतीले को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें.

अगर आप चाहें तो इसमें दालचीनी की एक डंडी, कुछ लौंग या रोजमेरी की पत्तियां भी मिला सकते हैं. यह मिश्रण फ्रिज में रखकर अगले दिन भी एक-दो बार इस्तेमाल किया जा सकता है.

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