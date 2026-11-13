छठ पर 10 तरह की सब्जी को मिलाकर बनती है ये सब्जी, यहां पढ़ें रेसिपी

देशभर में महापर्व छठ बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी आज शुक्रवार से हो गई है और इसका समापन सप्तमी तिथि पर होता है. चार दिनों तक चलने वाले महापर्व सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित होता है. छठ पूजा का त्योहार सिर्फ आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि परिवार और परंपराओं से जुड़ने का भी पर्व है. इस दौरान छठी मैया को कई तरह के फल और सब्जियां चढ़ाई जाती हैं. पूजा पूरी होने के बाद इन सब्जियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि इनसे स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है. इस सब्जी को सबसे पहले व्रत करने वाले लोग खाते हैं. चलिए आपको बताते हैं छठ पर 10 तरह की सब्जी कैसे बनाएं.

छठ पूजा के प्रसाद की सब्जी कैसे बनाएं?

यूट्यूब पर @LALAJiKaDhaba नाम से एक चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि छठ पूजा में कई तरह की सब्जियां और फल चढ़ाए जाते हैं. इनमें सीताफल यानी कद्दू, अरबी, शकरकंद, मूली, गाजर, लौकी, केला, सिंघाड़ा और लोबिया आदि शामिल हैं. इसके अलावा छठी मैया को चढ़ाया गया चना भी इस सब्जी में इस्तेमाल करें.

सब्जी बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

इस सब्जी को बनाने के लिए बची हुई सभी सब्जियां, उबला हुआ चना, दो टमाटर, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच जीरा, दो तेजपत्ता, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक और सरसों का तेल लें. सरसों के तेल की जगह देसी घी से भी सब्जी बना सकते हैं.

छठ पूजा वाली सब्जी बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धोकर काट लें. अब कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें तेजपत्ता और जीरा डालकर तड़का लगाएं. इसके बाद सख्त सब्जियां और उबला हुआ चना डालकर 3-4 मिनट तक भूनें. अब अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ी देर पकाएं. इसके बाद बाकी बची सब्जियां डाल दें. हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाकर धीमी आंच पर 4-5 मिनट भूनें. अब आधा कप पानी डालकर कड़ाही को ढक दें. सब्जियां थोड़ी पक जाएं तो कटे हुए टमाटर डालें. करीब 5 मिनट और पकाएं.

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