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इलेक्ट्रिक केटल को कैसे साफ करें? सिर्फ 2 रुपए की इस चीज से गंदा और जला मिनटों में होगा साफ

अगर आपकी इलेक्ट्रिक केतली गंदी हो गई है, तो नीचे बताई गई इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, बिना ज़्यादा मेहनत किए घर पर ही बिल्कुल नई की तरह चमक जाएगी.

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इलेक्ट्रिक केटल को कैसे साफ करें? सिर्फ 2 रुपए की इस चीज से गंदा और जला मिनटों में होगा साफ
इलेक्ट्रिक केतली को कैसे साफ करें?
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क्या आपकी भी इलेक्ट्रिक केटल अंदर से बहुत गंदी हो गई है? अगर हां, तो आप अकेले नही है. हम सब घर पर चाय, कॉफी या पानी गर्म करने के लिए केटल का रोज इस्तेमाल करते है, लेकिन इसकी अंदरूनी सफाई करना अक्सर भूल जाते है. धीरे-धीरे इसमें कैल्शियम और मिनरल्स की एक मोटी परत जम जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि अब यह खराब हो गई है, लेकिन आपको नया केटल खरीदने की बिल्कुल भी जरुरत नही है.

बिना ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च किए यहां यहां जानें घर पर कैटेल को आसानी से साफ करने का तरीका क्या है? 

सामग्री:

  • सफेद सिरका (आधा कप)
  • पानी (एक कप)
  • एक सॉफ्ट स्पंज या पुराना ब्रश

केतली को कैसे साफ करें?

  1. सबसे पहले अपनी गंदी इलेक्ट्रिक केटल लें और उसमें आधा कप सिरका और एक कप पानी डाल दें.
  2. अब केटल का ढक्कन बंद करके उसे ऑन कर दें और पानी को उबलने दें.
  3. जब पानी उबल जाए तो स्विच अपने आप बंद हो जाएगा.
  4. पानी उबलने के बाद केटल को वैसे ही 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें.
  5. सिरके का एसिड अंदर जमी हुई जिद्दी पपड़ी और गंदगी को आसानी से काट देता है.
  6. थोड़ी देर बाद पानी को बाहर फेंक दें.
  7. अब एक सॉफ्ट स्पंज या ब्रश लें और हल्के हाथों से केटल के अंदर की तरफ रगड़ लें.
  8. इसके बाद साफ पानी से केटल को 2 से 3 बार अच्छी तरह धो लें.
  9. बस, आपकी केटल एकदम साफ और चमकती हुई तैयार है.

सावधानियां:

  1. केटल साफ करते समय कभी भी लोहे के स्क्रबर का इस्तेमाल न करें, इससे अंदर की कोटिंग खराब हो सकती है.
  2. सफाई करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखे कि केटल का निचला हिस्सा पानी के संपर्क में न आए.
  3. अगर आपके पास सिरका नही है, तो आप नींबू के रस और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते है, उसका रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही शानदार मिलता है.

इसे भी पढ़ें: इंडक्शन कैसे साफ करें? जानें जिद्दी दाग और चिकनाई हटाने का आसान तरीका

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