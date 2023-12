Red Chilli Flakes: आप भी मार्केट से खरीदते हैं चिल्ली फ्लेक्स? घर पर ऐसे करें तैयार...

रेड चिल्ली फ्लेक्स आमतौर पर कई फूड में गार्निश के रूप में उपयोग किए जाते हैं. कुछ पॉपुलर फूड में उनका उपयोग किया जाता है जिनमें पिज्जा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड आदि शामिल हैं. कभी-कभी, डिशेज में स्पाइस एड करने के लिए उन्हें सॉस में भी मिलाया जाता है.

कब करें रेड चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल- When Should You Add Red Chilli Flakes?

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कौन सा डिश बना रहे हैं. यदि यह पिज़्ज़ा है, तो आप लास्ट में चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे. यदि यह पास्ता या कोई अन्य करी है, तो इसे पकाते समय डालना सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे मसाला बेहतर तरीके से बाहर आने में मदद मिलती है.

घर पर कैसे बनाएं रेड चिल्ली फ्लेक्स- Homemade Chilli Flakes Recipe

घर पर चिली फ्लेक्स बनाने के लिए आपको केवल कुछ अच्छी क्वालिटी वाली रेड चिल्ली की आवश्यकता होगी. और यह सबकुछ है. सबसे पहले रेड चिल्ली को अच्छी तरह साफ करके सुखा लें. इसके डंठल हटा दें और इन्हें धीमी-मध्यम आंच पर रखे पैन में डालें. इन्हें लगभग 4 से 5 मिनट तक या जब तक इनमें से सुगंध न आने लगे तब तक सूखा भून लें. एक बार हो जाने पर, आंच बंद कर दें और उन्हें ठंडा होने दें. रोस्टोड चिल्ली को मिक्सर ग्राइंडर में डालें और कुछ सेकंड के लिए पीस लें. सुनिश्चित करें कि बहुत अधिक न पीसें, क्योंकि हम पाउडर नहीं बनाना चाहते. मिश्रण को एक एयर-टाइट कंटेनर में डालें और ज़रूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करें. घर पर बने चिर्ली फ्लेक्स तैयार हैं!

ये भी पढ़ें: क्या आपने कभी खाई है बिना अंडे वाली अंडा भुर्जी? यहां देखें एगलेस अंडा भुर्जी की रेसिपी

Spice up your meals with this easy homemade chilli flakes recipe. Do not forget to share your experience with us in the comments below.

इस आसान घरेलू चिली फ्लेक्स रेसिपी के साथ अपने खाने को स्पाइसी बनाएं. नीचे टिप्पणी में अपना एक्सपीरिएंस हमारे साथ साझा करना न भूलें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)