लीजेंड्री स्टार के घर पिछले 52 साल से आ रहे हैं गणपति बप्पा, बताया इस साल कैसे बीता इंतजार

एक्टर तुषार कपूर ने अपने परिवार के 52वें गणपति सेलिब्रेशन के बारे में बात की. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि यह त्योहार उनके परिवार की परंपरा में कितना गहराई से जुड़ा है और बप्पा के आने से सभी कितने खुश हैं. इस पुरानी परंपरा के बारे में बात करते हुए तुषार ने कहा कि परिवार इस साल भगवान गणेश का स्वागत करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि यह हमारे परिवार के लिए 52वां गणपति सेलिब्रेशन है. हमने बप्पा के लिए बहुत प्रार्थना की, इसलिए ऐसा लगता है कि बप्पा जल्दी आ गए. उन्होंने इस साल हम सभी को बहुत व्यस्त रखा."

'गोलमाल' एक्टर ने कहा कि यह त्योहार साथ रहने और पॉजिटिविटी का एहसास कराता है, और बप्पा के आने से परिवार के लिए यह मौका और भी शुभ हो जाता है. तुषार ने कहा, "मुझे लगता है कि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाएं भारत जितनी अच्छी नहीं चल रही हैं. सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बप्पा की वजह से है और बप्पा की वजह से हम व्यस्त रहे और ऐसा नहीं लगा कि वह हमसे लंबे समय तक दूर रहे."

उन्होंने आगे बताया कि कैसे सालों के साथ गणपति सेलिब्रेशन का दायरा बढ़ा है और अब ज्यादा लोग इस त्योहार को मना रहे हैं. उन्होंने सेलिब्रेशन के दौरान शहर में बेहतर सिविक मैनेजमेंट की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, "आजकल बहुत से लोग गणपति मनाते हैं. पहले से ज्यादा. लेकिन शहर का सिविक मैनेजमेंट भी बहुत व्यवस्थित हो गया है - साउंड, ट्रैफिक और सफाई."

पॉजिटिव बात के साथ अपनी बात खत्म करते हुए तुषार ने कहा, "मैं कहूंगा कि भारत चमक रहा है और बप्पा हमें चमकने में मदद कर रहे हैं." तुषार कपूर ने मुंबई में अपने परिवार के साथ गणेश चतुर्थी मनाई. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर गणपति सेलिब्रेशन की झलकियां भी शेयर कीं और अपने फॉलोअर्स को त्योहार की बधाई देते हुए लिखा, "हमेशा की तरह सौभाग्य और समझदारी बनी रहे! गणपति बप्पा मोरया!"

कई सेलेब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बधाई दी. इनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने बेटे जेह अली खान की बनाई गई भगवान गणेश की हाथ से बनी मिट्टी की मूर्ति की झलकियां शेयर कीं.

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