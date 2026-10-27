दीवाली पर नया RO खरीद रहे हैं? Wall Mount या Under Sink RO कौन सा आरओ है बेस्ट

दीवाली आने वाली है और घर की सफाई के साथ-साथ किचन को नया लुक देने का समय भी शुरू हो गया है. इस फेस्टिव सीजन बहुत से लोग अपने घर के लिए नया सामान खरीदते हैं, और अगर आप भी इस बार अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखते हुए एक नया वाटर प्यूरीफायर यानी आरओ (RO) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह स्टोरी आपके बहुत काम आने वाली है. अक्सर मार्केट में जाते ही हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि कौन-सा आरओ खरीदें जो हमारी किचन में सही बैठे और पानी भी एकदम शुद्ध दे.

आज हम बाजार में मिलने वाले दो सबसे पॉपुलर ऑप्शन यानी वॉल माउंटेड आरओ (Wall Mount RO) और अंडर सिंक आरओ (Under Sink RO) के बारे में बात करेंगे. चलिए जानते हैं आपको कौन-सा लेना चाहिए.

वॉल माउंटेड आरओ:

वॉल माउंटेड आरओ वह वाटर प्यूरीफायर होता है जिसे सीधे किचन की दीवार पर टांगा जाता है. यह हमारे देश के ज्यादातर घरों में आसानी से दिख जाता है. यह आंखों के सामने रहता है इसलिए हमें तुरंत पता चल जाता है कि पानी कब आ रहा है और फिल्टर ठीक से काम कर रहा है या नहीं. इसे दीवार पर लगाने से इसके नीचे का काउंटर पूरी तरह खाली रहता है, जिससे किचन की स्लैब को साफ करना बहुत आसान हो जाता है. इसकी सर्विसिंग और फिल्टर बदलना भी काफी आसान होता है क्योंकि टेक्नीशियन को मशीन तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती.

अंडर सिंक आरओ:

अंडर सिंक आरओ वह मॉडल होता है जो किचन सिंक के ठीक नीचे कैबिनेट या काउंटर के अंदर फिट किया जाता है. इसका नल सिंक के ऊपर अलग से लगाया जाता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी किचन बिल्कुल मॉडर्न और क्लीन दिखे, तो यह आपके लिए बेस्ट है क्योंकि मशीन नजर नहीं आती. जिन घरों में किचन की दीवारों पर जगह कम होती है, वहां यह काउंटर के नीचे की खाली जगह का इस्तेमाल कर लेता है. सिंक पर लगे छोटे से नल से सीधे ग्लास में पानी भर सकते हैं जो दिखने में काफी स्टाइलिश लगता है.

कौन सा आरओ है आपके लिए सबसे बेस्ट?

अब बात आती है कि इनमें से किसे चुना जाए। अगर आपके घर में किचन छोटी है और आप चाहते हैं कि दीवार साफ-सुथरी दिखे, तो अंडर सिंक आरओ एक बढ़िया चॉइस है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मशीन पर नजर बनी रहे और उसकी देखरेख करना आसान हो, तो वॉल माउंटेड आरओ आपके लिए ज्यादा सही रहेगा. खरीदारी करने से पहले अपने घर के पानी की क्वालिटी यानी टीडीएस (TDS) लेवल की जांच जरूर करवा लें, ताकि आपको पता हो कि आपके इलाके के पानी को किस फिल्ट्रेशन तकनीक की जरूरत है.

इसे भी पढ़ें: दीवाली पर बनाएं गुजरात की फेमस, मगस मिठाई, इस सीक्रेट से बनेगी कुरकुरी और दानेदार