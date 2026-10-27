दीवाली पर बनाएं गुजरात की फेमस, मगस मिठाई, इस सीक्रेट से बनेगी कुरकुरी और दानेदार

गुजरात की सांस्कृतिक और पारंपरिक मिठाइयों की बात करें, तो 'मगज' का नाम सबसे पहले आता है. बेसन, घी और मेवों के मेल से बनने वाली यह दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई खासकर दिवाली, भाई दूज और त्योहारों के सीजन में हर गुजराती घर की शान होती है. इसे बनाने की प्रक्रिया भले ही थोड़ी पारंपरिक है, लेकिन इसका अनोखा स्वाद और महक हर किसी का दिल जीत लेती है. यह दिखने में जितनी खूबसूरत होती है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होती है, क्योंकि इसमें शुद्ध देसी घी और बादाम-पिस्ते का इस्तेमाल किया जाता है.

चलिए जानते हैं इस मिठाई को घर पर बनाने का सही तरीका क्या है?

सामग्री:

बेसन (2 कप)

शुद्ध देसी घी (1 कप)

बुरा या पिसी हुई चीनी (पाउडर शुगर) (1 से 1.25 कप)

दूध (2 बड़े चम्मच)

इलायची पाउडर (1 छोटा चम्मच)

जायफल पाउडर (आधा छोटा चम्मच)

ड्राई फ्रूट्स (सजावट के लिए)

बनाने का आसान तरीका:

सबसे पहले एक बड़े और चौड़े बर्तन में मोटा बेसन छान लें. अब इसमें 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी और 2 बड़े चम्मच दूध डालकर अच्छी तरह हाथों से मसल लें. ऐसा करने से बेसन के दाने खिल जाते हैं और मिठाई एकदम दानेदार और दाने-दाने जैसी बनती है. अब इसे 10-15 मिनट के लिए ढककर रख दें. एक भारी तले की कढ़ाई लें और उसमें बचा हुआ सारा घी गर्म करें. जब घी हल्का गर्म हो जाए, तब इसमें तैयार किया हुआ बेसन डाल दें. गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखें. बेसन को लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि उसका रंग सुनहरा भूरा न हो जाए और उससे सौंधी-सौंधी खुशबू न आने लगे. इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लग सकता है. जब बेसन भूनकर तैयार हो जाए, तब गैस बंद कर दें. अब इसमें इलायची पाउडर और जायफल पाउडर मिलाएं. कढ़ाई गर्म होने के कारण मसाले अच्छी तरह रच-बस जाएंगे. अब इस मिश्रण को एक दूसरी थाली या बाउल में निकालकर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें. ध्यान रहे कि मिश्रण हल्का गुनगुना या पूरी तरह ठंडा होना चाहिए, वरना चीनी पिघल जाएगी. जब बेसन का तापमान सामान्य हो जाए, तब इसमें पिसी हुई चीनी डालकर अपने हाथों से अच्छी तरह मिला लें. अब एक ट्रे या थाली में घी लगाकर चिकना करें. इस मिश्रण को ट्रे में निकालकर चारों तरफ से समान रूप से फैला दें और ऊपर से बादाम-पिस्ता की कतरन छिड़ककर हल्के हाथों से दबा दें. अब इस थाली को 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें. जब यह अच्छी तरह सेट हो जाए, तो चाकू की मदद से अपनी मनपसंद चौकोर या बर्फी के आकार की कतलिया काट लें.

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