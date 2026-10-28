बिना चाशनी के शाही टुकड़ा कैसे बनाएं? देखें रेसिपी वीडियो

अगर आप मीठे में कुछ ऐसा शाही और क्रीमी ढूंढ रहे हैं जो झटपट बन जाए और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद दे, तो शाही टुकड़ा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता. इसे बनाना जितना आसान है, स्वाद में यह उतना ही लाजवाब और रिच होता है. अक्सर लोग पारंपरिक तरीके से शाही टुकड़ा बनाते वक्त ब्रेड को चाशनी में डुबोते हैं, जिससे कई बार डिश जरूरत से ज्यादा मीठी हो जाती है, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

हाल ही में @Aashiskitchen ने अपने यूट्यूब चैनल पर बिना चाशनी के शाही टुकड़ा बनाने की रेसिपी शेयर की है. इस रेसिपी की खास बात ये है कि इसे आप ब्रेड को सीधा रिच कस्टर्ड-मलाई क्रीम के साथ सर्व करेंगे.

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सामग्री:

ब्रेड स्लाइस (5 से 6 ताजे पीस)

दूध (आधा लीटर)

कस्टर्ड पाउडर (2 बड़े चम्मच)

चीनी (स्वादानुसार)

शुद्ध घी (ब्रेड को तलने या रोस्ट करने के लिए)

ड्राई फ्रूट्स (बादाम, पिस्ता और काजू)

इलायची पाउडर (आधा छोटा चम्मच)

बनाने का आसान तरीका:

अब इस मलाई को रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने दें और फिर कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि यह पूरी तरह चिल्ड हो जाए. अब ब्रेड के स्लाइस लें, आप चाहें तो इन्हें त्रिकोण शेप में काट सकते हैं या फिर चौकोर टुकड़ों में. एक पैन में शुद्ध घी गर्म करें और इन ब्रेड के टुकड़ों को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें. आप चाहें तो इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए तवे पर घी लगाकर सेक भी सकते हैं. सर्व करने के लिए एक प्लेट में सबसे पहले वह ठंडी और क्रीमी कस्टर्ड-मलाई रखें जो हमने तैयार की थी. इसके ऊपर क्रिस्पी किए हुए ब्रेड के टुकड़े रखें. ऊपर से बचे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ी सी मलाई डालकर इसे अच्छे से गार्निश कर लें. बस, आपका बेहद टेस्टी और रिच शाही टुकड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है.

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