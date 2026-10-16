दिवाली से पहले किचन कैबिनेट की करें डीप क्लीनिंग, मिनटों में हटेगी जिद्दी चिकनाई

दिवाली बस आने ही वाली है और ज्यादातर घरों में साफ-सफाई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. घर का हर कोना चमकाने की कोशिश में लोग अक्सर किचन कैबिनेट्स को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा तेल, धुआं और मसालों की परतें इन्हीं पर जमती हैं. समय के साथ यह गंदगी चिपचिपी हो जाती है और सामान्य कपड़े से साफ करने पर भी नहीं निकलती. अच्छी बात ये है कि कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से पुराने और जिद्दी दाग भी हटाए जा सकते हैं.

सबसे पहले करें ड्राई क्लीनिंग

कैबिनेट साफ करने से पहले सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से धूल और ढीले कण हटा लें. ऐसा करने से गीली सफाई के दौरान गंदगी और ज्यादा नहीं फैलेगी. अगर कोनों में धूल जमा है तो पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

गुनगुना पानी और डिशवॉश लिक्विड करेगा कमाल

एक बाउल में गुनगुना पानी लें और उसमें कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड मिलाएं. इस घोल में कपड़ा भिगोकर कैबिनेट की सतह को धीरे-धीरे साफ करें. तेल और चिकनाई की हल्की परत आसानी से निकलने लगेगी. सफाई के बाद सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें.

सिरका और पानी का घोल

अगर कैबिनेट पर कई महीनों से चिकनाई जमा है तो सफेद सिरका मददगार साबित हो सकता है. बराबर मात्रा में सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इसे दाग वाली जगह पर छिड़कें और कुछ मिनट बाद नरम कपड़े से साफ कर लें. इससे चिपचिपाहट कम होने लगती है और सतह साफ दिखने लगती है.

बेकिंग सोडा से हटाएं जिद्दी दाग

कुछ निशान ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं जाते. ऐसे में बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट बनाकर दाग वाले हिस्से पर लगाएं. 10 मिनट बाद मुलायम स्पंज से हल्के हाथों से रगड़ें. इससे पुराने दाग धीरे-धीरे साफ हो सकते हैं.

दिवाली से पहले अपनाएं यह आदत

सफाई के बाद कैबिनेट को पूरी तरह सुखा लें और नियमित रूप से सप्ताह में एक बार हल्की सफाई करें. इससे तेल और धूल की मोटी परत नहीं जमेगी और दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

दिवाली की सफाई में अगर किचन कैबिनेट्स को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरी रसोई नई जैसी दिख सकती है. डिशवॉश लिक्विड, सिरका और बेकिंग सोडा जैसी साधारण चीजों की मदद से बिना ज्यादा खर्च के कैबिनेट्स की चमक वापस लाई जा सकती है. थोड़ा समय और सही तरीका अपनाकर आप इस दिवाली अपनी रसोई को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं.

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