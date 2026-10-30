घर पर कैसे बनाएं कांच साफ करने वाला क्लीनर, बिना कोई खर्च किए कांच की खिड़कियां कैसे चमकाएं? घर पर खुद बनाए सबसे जोरदार स्प्रे

घर की खिड़कियों के शीशों पर धूल, चिकनाई और दाग जमना आम बात है. खासकर किचन की खिड़कियों पर खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं और तेल चिपक जाता है. ऐसे में बार-बार पानी से शीशे साफ करने पर आसपास की दीवारें और फर्श भी गंदे हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में मौजूद चायपत्ती से भी कांच साफ करने का एक तरीका आजमाया जा सकता है. यूट्यूबर शिखा ने अपने वीडियो में खिड़कियों की ग्रिल और शीशे साफ करने के कुछ आसान तरीके बताए हैं.

गर्म पानी और डिटर्जेंट से ऐसे साफ करें खिड़की की ग्रिल

शिखा के अनुसार, सबसे पहले एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें. ध्यान रखें कि पानी इतना गर्म न हो कि हाथ जलने का खतरा रहे. अब इसमें आधा छोटा चम्मच डिशवॉश लिक्विड या थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाएं. इसके बाद एक मोटा सूती कपड़ा लें और उसे इस पाानी में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ दें. अब इसी कपड़ेे से खिड़की की ग्रिल, फ्रिल और लोहे की जाली को धीरे-धीरे साफ करें. जहां ज्यादा चिकनाई या गंदगीी जमा हो, वहां कपड़े को दोबारा पानी में धोकर इस्तेमाल करें. सफाई पूरी होने के बाद सूखे कपड़े से सतह को जरूरर पोंछें, ताकि नमी जमा न रहे और जंग लगने का खतरा कम हो.

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चायपत्ती से बनाएं घर पर कांच साफ करने वाला क्लीनर

वीडियो में शिखा ने कांच साफ करने के लिए एक घरेलू तरीका भी बताया है. इसके लिए एक चम्मच चायपत्ती को पानी में उबााल लें. पानी ठंडा होने के बाद इसे अच्छी तरह छान लें और किसी स्प्रे बोतल में भर लें. अब इस पानी को सीधे कांच के शीशे पर स्प्रे करें. इसके बाद साफ माइक्रोफाइबर कपड़े या मुलाायम सूखे कपड़े से शीशे को पोंछें. वीडियो में न्यूजपेपर से कांच साफ करने का तरीका भी बताया गया है. हालांकि, प्रिंटिंग की स्याही या कागज के रेशे कुछ सतहों पर निशान छोड़ सकतेे हैं, इसलिए पहले छोटे हिस्से पर जांच करना बेहतर है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

कांच साफ करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं. शीशे पर धूल जमी हो तो पहले उसे सूखे कपड़े से हटा लें, ताकि रगड़ने से खरोंच न आए. लकड़ी के फ्रेम, पेंट वााली सतह या अन्य हिस्सों पर चायपत्ती का पानी न डालें. किसी भी घरेलू क्लीीनर को इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर जांच लें. सफाई के लिए मुलायम कपड़े का इस्तेमााल करें और तेज धूप में शीशे साफ करने से बचें, क्योंकि क्लीनर जल्दी सूखकर निशान छोड़ सकता है.

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