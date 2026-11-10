बिहार का ये है स्पेशल लड्डू! छठ पूजा का ये है खास प्रसाद, चावल के आटे और गुड़ से ऐसे होता है तैयार

छठ पूजा की जब भी बात होती है, तो अक्सर लोग ठेकुआ का नाम ले लेते हैं. लेकिन आपको बता दें कि पूजा में सिर्फ ठेकुआ नहीं, बल्कि कसार भी तैयार किया जाता है. ये महापर्व में शामिल होने वाला एक खास तरह का लड्डू है, जिसे इसकी पारंपरिक स्वाद के लिए जाना जाता है. बिहार के लगभग हर घर में छठ पूजा के दौरान चावल के आटे से तैयार किया जाने वाला कसार श्रद्धा और प्रेम के साथ बनाया जाता है. इसका स्वाद जितना खास होता है, उतना ही इसका धार्मिक महत्व भी माना जाता है. अगर आप भी छठ पूजा के लिए पारंपरिक कसार लड्डू बनाना चाहते हैं, तो Enjoy Cooking with Nilam यूट्यूब चैनल में बताई गई आसान रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं. यहां जानते हैं घर पर आसानी से कसार लड्डू तैयार करने की रेसिपी-

छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद है कसार

बिहार में छठ पूजा के दौरान कई तरह के प्रसाद बनाए जाते हैं, लेकिन कसार का विशेष महत्व माना जाता है. ये चावल के आटे, घी और चीनी से तैयार किया जाता है. कई लोग इसे गुड़ से भी बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में चीनी का इस्तेमाल किया गया है. इसकी खुशबू और स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है.

वीडियो में देखें पूरी रेसिपी...

कसार बनाने के क्या-क्या चाहिए?

चावल का आटा - 200 ग्राम

घी - 50 ग्राम

चीनी - 100 ग्राम

इलायची कुटी हुई - 5

काजू - 10-15

किशमिश - 15-20

बादाम - 10-15

पानी - 1 बाउल

कसार लड्डू बनाने की विधि

कढ़ाई को गर्म करें और उसमें लगभग चार चम्मच घी डालें. थोड़ा घी बाद के लिए बचाकर रखें. अब काजू और बादाम को हल्का सुनहरा होने तक भून लें. रोस्ट होने के बाद इन्हें प्लेट में निकालकर अलग रख दें. उसी कढ़ाई में चावल का आटा डालें और गैस की आंच मीडियम रखें. आटे को लगभग 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें. अगर मिश्रण सूखा लगे, तो बचा हुआ घी भी मिला सकते हैं. जब आटा अच्छी तरह भुन जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें.

अब कढ़ाई में चीनी और एक बाउल पानी डालें. इसके साथ कुटी हुई इलायची भी मिला दें. मिश्रण को लगातार चलाते रहें. चीनी को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है. बस एक तार की चाशनी तैयार होने तक इसे पकाएं. चाहें तो चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

जब चाशनी में एक तार आ जाए, तो गैस बंद कर दें. अब इसमें भुना हुआ चावल का आटा और रोस्ट किए गए ड्राई फ्रूट्स डालकर अच्छी तरह मिला लें. अगर ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध न हों, तो सिर्फ इलायची पाउडर डालकर भी कसार बनाया जा सकता है. मिश्रण हल्का गर्म रहने पर हाथों में थोड़ा पानी लगाएं और लड्डू बनाना शुरू करें. ध्यान रखें कि मिश्रण पूरी तरह ठंडा नहीं होना चाहिए. अगर मिश्रण ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छी तरह बंध नहीं पाएंगे.

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