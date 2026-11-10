Instant Amla Candy Recipe झटपट बनाएं आंवला के चटपटे गटागट और महीनों स्टोर करें, देखें वीडियो

सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में हरे-भरे, रसीले आंवले अपनी पूरी शान के साथ नजर आने लगते हैं. सेहत का खजाना कहे जाने वाले इस फल को अपनी डेली डाइट में शामिल करने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई हो ही नहीं सकता. आंवला एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के साथ-साथ बालों और त्वचा के लिए किसी वरदान से कम नहीं है.

लेकिन कई बार बच्चे या घर के बाकी सदस्य कच्चे या उबले हुए आंवले का कसैला स्वाद पसंद नहीं करते. इस समस्या का सबसे स्वादिष्ट समाधान है आंवले की यह खास होममेड कैंडी. गुड़ की मिठास और मसालों के चटपटे मेल से तैयार यह रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि आप इसे खाने के साथ साइड-डिश की तरह बड़े चाव से खाएंगे. इसे बनाना बेहद आसान है और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार बनाकर आप इसे महीनों तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं.

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सामग्री:

ताजे और साफ आंवला (1 किलोग्राम)

गुड़ (800 से 900 ग्राम)

शुद्ध देशी घी (1 बड़ा चम्मच)

काली मिर्च पाउडर (आधा छोटा चम्मच)

भुना हुआ जीरा पाउडर (1 चम्मच)

सादा नमक (आवश्यकतानुसार)

काला नमक (1 छोटा चम्मच)

लाल मिर्च पाउडर (आधा या एक चम्मच)

बनाने की आसान विधि:

सबसे पहले बाजार से लाए हुए ताजे आंवलों को साफ पानी से दो से तीन बार अच्छी तरह धो लें ताकि सारी धूल-मिट्टी निकल जाए. इसके बाद, एक साफ सूती कपड़े से आंवलों को पोंछकर सूखा लें. अब एक कद्दूकस लें और सभी आंवलों को अच्छी तरह ग्रेट कर लें. अब गैस चूल्हे पर एक भारी तले की कड़ाही गर्म होने के लिए रखें. इसमें एक बड़ा चम्मच शुद्ध देसी घी डालें, जब घी पिघल जाए और हल्का गर्म हो जाए, तब इसमें कद्दूकस किया हुआ सारा आंवला डाल दें. मीडियम आंच पर आंवले को घी के साथ लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनें, ताकि इसका कच्चापन और हल्का कसैलापन कम हो जाए. जब आंवला थोड़ा भुन जाए, तब इसमें तय मात्रा के हिसाब से गुड़ मिला दें. धीमी आंच पर गुड़ को आंवले के साथ पिघलने दें, जैसे-जैसे गुड़ पिघलेगा, वह अपना रस छोड़ेगा और मिश्रण काफी जूसी हो जाएगा. अब इसी स्टेज पर सारे मसाले काली मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सादा नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह चला दें. जब मिश्रण एक साथ सिमटने लगे और कड़ाही छोड़ने लगे, तो समझ लें कि आपकी स्वादिष्ट लौंजी बिल्कुल तैयार है. तैयार मिश्रण को गैस से उतारकर पूरी तरह से ठंडा होने के लिए किसी खुले बर्तन में छोड़ दें. जब यह रूम टेंपरेचर पर आ जाए, तो आप चाहें तो इसे अपनी पसंद के छोटे-छोटे लड्डू, बर्फी के आकार या पेड़े की शेप दे सकते हैं या फिर सीधे किसी एयर-टाइप कांच के जार में भर कर रख सकते हैं.

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