Bachi Hui Puri Ki Recipe: बची हुई पूरियों का ऐसा जुगाड़ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे

योहारों में अक्सर ऐसा होता है कि हम जरूरत से ज्यादा पूरियां बना लेते हैं और फिर अगले दिन समझ नहीं आता कि इनका क्या किया जाए. बासी होने के बाद वे न तो वैसी नरम रहती हैं और न ही खाने का मन करता है, लेकिन इस बार आप इन्हें फेंकने की गलती बिल्कुल मत करना. अगर कल की बनी पूरियां बच गई है, तो आप इन से 5 चटपटे नाश्ते बना सकते हैं, जल्द ही से नोट कर लें रेसिपी.

उपमा:

सामग्री:

5 से 6 बची हुई पूरियां

1 प्याज और 1 हरी मिर्च

आधा कप अपनी पसंद की कोई भी कटी सब्जियां (गाजर, मटर, बीन्स)

आधा चम्मच राई और कुछ करी पत्ते

हल्दी, नमक, नींबू का रस और हरा धनिया

बनाने का तरीका:

पूरियों को हथेलियों के बीच अच्छी तरह मसलकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. अब कढ़ाई में तेल गरम करके राई, करी पत्ता और हरी मिर्च का छौंक लगाएं. इसके बाद प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें और फिर अपनी कटी हुई सब्जियां, हल्दी व नमक डालकर उनके पकने तक पका लें. जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं, तो इसमें मसल कर रखी हुई पूरियां डालें और अच्छे से मिला लें. अंत में थोड़ा सा पानी छिड़ककर 2 मिनट के लिए ढक दें ताकि मसाला पूरी के अंदर तक बस जाए. गैस बंद करके ऊपर से नींबू का निचोड़ा हुआ रस और हरा धनिया डालें, गर्मागर्म खाने में ये कमाल का लगता है.

मजेदार चाट:

सामग्री:

5 से 6 बची हुई पूरियां

1 उबला हुआ आलू

आधा कप उबले काले चने या उबली हुई मटर

आधा कप फेंटा हुआ गाढ़ा दही

हरी तीखी चटनी और खट्टी-मीठी इमली की चटनी

थोड़ा सा बारीक कटा प्याज और टमाटर

चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर, नमक और ऊपर से डालने के लिए सेव

बनाने का तरीका:

सबसे पहले पूरियों को प्लेट में लेकर अपने हाथों से छोटे-छोटे टुकड़ों में क्रश कर लें. अब एक अलग बर्तन में उबले आलू को फोड़ें और उसमें चने, प्याज-टमाटर मिला लें. इस पर थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर छिड़ककर बढ़िया सा मिक्स तैयार कर लें. अब पूरी के उन टूटे टुकड़ों पर ये आलू-चने वाला मसाला फैला दीजिए. इसके ऊपर से खूब सारा दही, दोनों चतर-पटर चटनियां और ढेर सारे सेव व हरा धनिया डालकर सर्व करें.

पोहा:

सामग्री:

5 से 6 पूरियां (हाथ से तोड़ी हुई)

1 बारीक कटा प्याज और 1 हरी मिर्च

थोड़ा सा टमाटर और आधे कप मटर

थोड़े से मूंगफली के दाने

आधा चम्मच राई और कुछ करी पत्ते

हल्दी, नमक, नींबू का रस और हरा धनिया

बनाने का तरीका:

सबसे पहले पूरियों को हाथ से मसलकर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. अब कढ़ाई में तेल गरम करके राई, करी पत्ता और मूंगफली के दाने चटका लें. फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का सा भूनें. इसके बाद मटर, टमाटर, थोड़ी सी हल्दी और नमक डालकर सब्जियों को गलने दें. अब इसमें अपनी तोड़ी हुई पूरियां डालें और सब कुछ अच्छे से मिला लें. अगर आपको लगे कि पूरी थोड़ी सूखी है, तो ऊपर से बस एक-दो चम्मच पानी छिड़ककर 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दें ताकि वो हल्की सॉफ्ट हो जाए. गैस बंद करने के बाद नींबू का रस और हरा धनिया मिलाएं, आपका शानदार नाश्ता तैयार है.

क्रिस्पी मसाला पूरी:

सामग्री:

5 से 6 बची हुई पूरियां

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच चाट मसाला

आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर

नमक (स्वादानुसार)

थोड़े से ताजे करी पत्ते

1 चम्मच तेल या घी

बनाने का तरीका:

पूरियों को कैंची या चाकू की मदद से चौकोर या त्रिकोण शेप में काट लें. अब एक कढ़ाई या पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और उसमें करी पत्ते डाल दें. इसके बाद कटे हुए पूरी के टुकड़े डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक सेकें जब तक वे एकदम करारे न हो जाएं. जैसे ही वे क्रिस्पी हों, गैस बंद करें और तुरंत ऊपर से लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला डालकर अच्छे से टॉस कर लें.

पूरी का मसाला रोल:

सामग्री:

4 से 5 बची हुई पूरियां

2 उबले हुए आलू

आधा प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च और घिसी हुई गाजर (बारीक कटी हुई)

हरी चटनी

लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक

सेकने के लिए थोड़ा सा तेल या बटर

बनाने का तरीका:

एक पैन में जरा सा तेल गरम करें और उसमें प्याज, शिमला मिर्च व गाजर को हल्का सा भून लें. फिर इसमें उबले हुए मैश किए हुए आलू, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डालकर बढ़िया सी स्टफिंग तैयार कर लें, अब बची हुई पूरियों को तवे पर हल्का सा सेक लें ताकि वे मुड़ने लायक नरम हो जाएं. पूरी के ऊपर एक तरफ हरी चटनी लगाएं और बीच में ये आलू वाला मसाला रखकर टाइट रोल की तरहपेट लें. अब इस रोल को तवे पर हल्का सा तेल या बटर लगाकर दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लें. बीच से काटकर सॉस के साथ खिलाएं, बच्चे प्लेट चट कर जाएंगे.

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