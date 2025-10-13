Vivah muhurat 2025: चार्तुमास खत्म होते ही शुरू होगी चट मंगनी पट शादी, जानें विवाह के सारे शुभ मुहूर्त

Vivah muhurat 2025 Best wedding dates: हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखने की परंपरा है. यदि बात करें शादी की तो इसके लिए हर कोई बेस्ट से बेस्ट मुहूर्त को चुनना चाहता है. सनातन परंपरा में चातुर्मास खत्म होने के बाद जैसे ही देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह की पूजा संपन्न होती है, उसके बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त मिलने प्रारंभ हो जाते हैं. पंचांग के अनुसार इस साल देवउठनी एकादशी का पावन पर्व 01 नवंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन श्री हरि विष्णु के जागने के बाद विवाह के उत्तम मुहूर्त कब-कब मिलेंगे, आइए इसे प्रो. विनय कुमार पांडेय से विस्तार से जानते हैं.

साल 2025 के विवाह मुहूर्त

नवंबर 2025 में विवाह के शुभ मुहूर्त

काशी के ज्योतिषविद् विनय कुमार पांडेय के अनुसार इस साल नवंबर महीने में विवाह के सबसे उत्तम मुहूर्त 18, 22, 23, 24, 25, 29 और 30 नवंबर 2025 को रहेगा.

दिसंबर 2025 में विवाह के शुभ मुहूर्त

य​दि आप दिसंबर महीने में चट मंगनी पट शादी का प्लान बना रहे हैं तो नोट कर लीजिए इस दौरान विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त सिर्फ 4 और 5 दिसंबर 2025 को रहेगा.

साल 2026 के विवाह मुहूर्त

फरवरी 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

यदि आप ख्वाहिश है कि आप अपनी शादी 2026 में करना चाहते हैं तो जान लीजिए इसकी शुरुआत फरवरी महीने से होगी क्योंकि जनवरी महीने में विवाह के लिए कोई उत्तम मुहूर्त नहीं है. फरवरी महीने में विवाह का सबसे उत्तम मुहूर्त 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 25, 26 तारीख को रहेंगे. कुल मिलाकर फरवरी 2026 में आपको विवाह की तमाम तारीखों का विकल्प रहेगा और आप इनमें से किसी भी तारीख को शादी के बंधन में बंध सकेंगे.

मार्च 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

अगर आपका प्लान बसंती मौसम में विवाह करने का है तो आप मार्च में पड़ने वाली शादी की शुभ तारीखों में कोई एक चुन सकते हैं. पंचांग के अनुसार मार्च महीने में विवाह के लिए 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15 तारीखें सबसे उत्तम रहेंगी.

नोट: प्रो. विनय कुमार पांडेय के अनुसार चातुर्मास खत्म होने के बाद विवाह की इन तारीखों में मिलने वाले कुछ शुभ मुहूर्त दिन के तो कुछ रात्रि के हैं. ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी विद्वान से इसके बारे में उचित राय लेकर ही अंतिम निर्णय लें.

