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Virgo Aaj Ka Rashifal: वाहन या संपत्ति से जुड़े कागजों में बरतें सावधानी, जरूरी काम टालने से बचें

Virgo Horoscope Today 19 September 2026, Kanya Rashifal: संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई पुरानी बातचीत फिर शुरू हो सकती है. घरेलू विषयों को लेकर मन में दबाव बन रहा हो तो उसे भीतर रखने के बजाय उचित व्यक्ति से खुलकर बात करें.

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Virgo Aaj Ka Rashifal: वाहन या संपत्ति से जुड़े कागजों में बरतें सावधानी, जरूरी काम टालने से बचें
Virgo Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Kanya Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Virgo Horoscope Today 19 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज कन्या राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे. घर, मानसिक शांति, निजी सुख-सुविधा, वाहन और संपत्ति से जुड़े विषय दिन की प्राथमिकता बन सकते हैं. बाहर की व्यस्तताओं के बीच मन अपने निजी संसार को व्यवस्थित करने की ओर आकर्षित होगा. घर में किसी बदलाव, मरम्मत या सामान की व्यवस्था का विचार भी सामने आ सकता है. 

संपत्ति से जुड़े मामलों में कोई पुरानी बातचीत फिर शुरू हो सकती है. घर की सुविधा बढ़ाने के लिए खर्च करने का मन होगा, लेकिन हर इच्छा को तुरंत पूरा करना जरूरी नहीं. बजट तय करके खरीदारी करने से अनावश्यक आर्थिक दबाव नहीं बनेगा. 

कार्यस्थल पर मन पूरी तरह एकाग्र न रह पाने की संभावना है. निजी चिंताएं पेशेवर जिम्मेदारियों के बीच आ सकती हैं. महत्वपूर्ण काम को टालने के बजाय उसे छोटे चरणों में पूरा करें. नौकरी में कार्यालय की राजनीति से दूर रहना आपके लिए फायदेमंद होगा. व्यापारियों को दुकान, कार्यालय या कार्यप्रणाली की व्यवस्था सुधारने से लाभ मिल सकता है; आज दिखावे की तुलना में आधारभूत व्यवस्था मजबूत करना अधिक महत्वपूर्ण है. 

परिवार में आपकी भूमिका किसी समस्या को शांत करने वाले व्यक्ति की हो सकती है. घर के किसी सदस्य की बात सुनने के लिए समय निकालें, लेकिन हर समस्या का समाधान अपने ऊपर लेने की कोशिश न करें. 

माता या किसी वरिष्ठ महिला के साथ बातचीत में विशेष संवेदनशीलता रखें. घरेलू विषयों को लेकर मन में दबाव बन रहा हो तो उसे भीतर रखने के बजाय उचित व्यक्ति से खुलकर बात करें. घर की चिंता के कारण अपने जरूरी कामों की उपेक्षा न करें. संपत्ति या वाहन से संबंधित कागजात में छोटी गलती भी बाद में परेशानी पैदा कर सकती है.

उपाय: सुबह गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर ॐ गं गणपतये नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: क्रीम और हल्का हरा

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