Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 30 October 2025: मकर को होगा कारोबार में लाभ तो मीन का बढ़ेगा मान-सम्मान, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 30 October 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में है, जिसके कारण आज वृषभ और मकर जैसी राशियों का पूरा दिन गुडलक लिए रहेगा. आज उनके करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. उन्हें अपने घर में परिवार के सदस्यों और कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूरा साथ और समर्थन मिलेगा. इन राशियों को आज लाभ प्राप्ति के साथ सम्मान भी मिल सकता है, लेकिन मिथुन और सिंह राशियों को आज बेहद सावधानी के साथ अपने काम करने होंगे. आज इनके भीतर क्रोध की अधिकता रह सकती है,​ जिसके कारण इनके काम बनने की बजाय बिगड़ सकते हैं. आपके लिए कैसा रहेगा आज आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 30 अक्टूबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आपके किसी कार्य या प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से लाभ हो सकता है. ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो सकती है. व्यापार के काम से कहीं बाहर जाना हो सकता है. काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे. कुंटुंब के मामलों में रुचि लेकर परिजनों के साथ विचार विमर्श करेंगे. घर की साज-सज्जा के लिए खर्च करेंगे. माता के साथ सम्बंध और प्रगाढ़ होंगे. व्यवसाय में आर्थिक लाभ हो सकता है. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा है.

वृषभ (Taurus)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ है. नए काम को शुरू कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त काम या कोई नया टारगेट मिल सकता है. विदेश में रहने वाले मित्रों या स्वजनों का समाचार आपको भाव-विभोर करेगा. लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है. तीर्थ यात्रा भी संभव हो सकेगी. अत्यधिक काम के बोझ से थकान का अनुभव करेंगे. जल्दबाजी में किए काम से आपको नुकसान हो सकता है.

मिथुन (Gemini)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. स्वभाव की आक्रामकता के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे. स्वास्थ्य अच्छा न हो, तो भी अभी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं अपनानी चाहिए अथवा ऑपरेशन टालना चाहिए. आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, उसका ध्यान रखें. वाणी पर संयम रखेंगे, तो विवाद या मनमुटाव से बच सकेंगे. खर्च अधिक रहेगा. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आपको निराशा अनुभव होगा. दोपहर के बाद नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करें. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए अभी किसी नई योजना पर कार्य नहीं करें.

कर्क (Cancer)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का संपूर्ण दिन आनंद-प्रमोद तथा मनोरंजन से भरा हुआ रहेगा. मित्रों से रोचक भेंट होगी. किसी खास वस्तु की खरीदारी कर सकते हैं. प्रणय संबंधों में सफलता मिल सकती है. कोई नया रिश्ता भी शुरू हो सकता है. उत्तम भोजन और वाहन सुख के योग हैं. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. व्यापार के क्षेत्र में भी लाभदायी दिन रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का काम आसानी से पूरा हो सकता है. तंदुरस्ती अच्छी रहेगी. आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं.

सिंह (Leo)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज उदासीनता और शंका आपको बेचैन करेंगे. दैनिक काम पूरा होने में थोड़ा समय लगेगा. अधिक परिश्रम करने पर भी निर्धारित फल नहीं मिलेगा. नौकरी में आज संभलकर चलना पड़ेगा. सहकर्मियों से कम सहयोग मिलेगा. व्यवसाय में भी अतिरिक्त मेहनत करना होगी. आज ज्यादा लाभ की उम्मीद ना करें. ननिहाल से कुछ चिंताजनक समाचार प्राप्त होंगे. विरोधियों के विरोध का सामना करना पड़ेगा. अधिकारियों के साथ वाद-विवाद ना करें. मन में किसी बात की चिंता रहने से स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव होगा.

कन्या (virgo)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. आज आपको किसी भी तरह के विवाद या किसी चर्चा से दूर रहना चाहिए. आपके उग्र स्वभाव के कारण किसी से विवाद होने की आशंका बनी रहेगी. आकस्मिक धन खर्च की संभावना है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. प्रियजन के साथ हुई मुलाकात से मन आनंदित रहेगा. पेट से संबंधित पीड़ा हो सकती है. व्यवसाय के लिए दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोगों को भी टारगेट पूरा करने में दिक्कत महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

तुला (Libra)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. आज के दिन आप मानसिक रूप से थकान का अनुभव करेंगे. आज आप कुछ अधिक ही भावुक रहेंगे. मन में उठ रहे विचारों के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं. किसी गलत जगह निवेश हो सकता है, इसलिए किसी एजेंट की बातों में ना आएं. माता तथा पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी. प्रेमी या प्रेमिका से भी विवाद की आशंका रहेगी. आज आपको कार्यस्थल पर भी मौन ही रहना चाहिए. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. नींद पूरी नहीं होने से आपको थकान रहेगी. पारिवारिक एवं जमीन-जायदाद के मामलों में सावधानी बरतें. धैर्य के साथ आज का दिन गुजारें.

वृश्चिक (Scorpio)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. नए काम की शुरुआत के लिए आज का दिन शुभ है. दिनभर मन की प्रसन्नता बनी रहेगी. व्यापार बढ़ाने के लिए किसी नए व्यक्ति से मीटिंग हो सकती है. पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. भाई-बंधुओं के साथ कोई आवश्यक चर्चा करेंगे. आर्थिक लाभ तथा भाग्यवृद्घि के योग हैं. किसी छोटी यात्रा का आयोजन हो सकता है. दोस्तों के साथ बाहर घूमने में खुशी महसूस होगी. काम में सफलता मिलेगी. निवेश के लिए योजना बना सकेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन मध्यम है.

धनु (Sagittarius)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. आज आपका मन दुविधा में फंसा रहेगा. वित्तीय मोर्चे पर दिन सामान्य है. अतिरिक्त खर्च से मन चिंता में डूब सकता है. परिवार में किसी बात को लेकर किसी से विवाद हो सकता है. जीवनसाथी के साथ पुराने विवाद फिर उभर सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को काम पूरा नहीं होने से हताशा रहेगी. व्यापार को बढ़ाने या नया कुछ करने संबंधी कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लेना आज आपके लिए बेहतर होगा. घर या व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा. तनाव के कारण अस्वस्थ महसूस करेंगे. ध्यान और मनपसंद संगीत सुनने से आपको काफी रिलेक्स महसूस होगा.

मकर (Capricorn)

30 अक्टूबर, .2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज के दिन की शुरुआत भगवान की भक्ति और स्मरण से कर सकेंगे. पारिवारिक वातावरण बहुत अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. कोई पुराना मतभेद दूर होने से खुशी महसूस कर सकेंगे. मित्रों तथा स्नेहियों से मेल-मुलाकात हो सकती है. इससे खुशी अनुभव करेंगे. आपका कामकाज सरलतापूर्वक पूरा होगा. नौकरी या व्यापार में लाभ प्राप्त कर सकेंगे. अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. हालांकि वाहन चलाने में सावधानी बरतें.

कुंभ (Aquarius)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. पैसे के लेन-देन में आज बहुत ध्यान रखें. आज किसी को भी पैसा उधार देने से बचें. मन में किसी बात का भय रहेगा. इस कारण एकाग्र नहीं रह पाएंगे. स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. गलत जगह निवेश की योजना बना सकते हैं. परिवार के सदस्यों के साथ वाद-विवाद हो सकता है. दुर्घटना न हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा. प्रेम जीवन में आपको अपने प्रिय की भावना का सम्मान करना होगा. व्यापार-व्यवसाय के लिए आज का दिन सामान्य है. नौकरीपेशा लोगों का काम समय पर पूरा होने में दिक्कत हो सकती है.

मीन (Pisces)

30 अक्टूबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन चंद्रमा मकर राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आप समाज में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक कार्यक्रम में आप भाग ले सकेंगे. आपको मित्रों और बुजुर्गों से अच्छी मदद मिलेगी. कोई नया नेटवर्क बनेगा. नौकरी या व्यवसाय में आपकी आय बढ़ेगी. आपको पत्नी और संतान से भी लाभ होगा. विवाह योग्य जातकों के लिए समय अच्छा है. रिश्ता पक्का होने की संभावना रहेगी. आज आपके प्रवास की योजना भी बन सकती है. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है.

