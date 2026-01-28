विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 January 2026: कन्या को होगा कारोबार में लाभ मीन को मिलेगी मनचाही सफलता, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 January 2026: आज बुधवार को चंद्रमा वृषभ राशि में हैं, जिसके कारण आज ​कर्क, कन्या और मीन राशि के लिए दिन अत्यंत ही शुभ रहने वाला है. आज कर्क को मित्रों से सुख-सहयोग मिलेगा तो वहीं कन्या को कारोबार में लाभ होगा. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 28 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 January 2026: मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 28 जनवरी 2026 का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 28 January 2026: आज माघ मास के शुक्लपक्ष की दशमी तिथि के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में हैं, जिसके कारण आज कर्क राशि को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और उनके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे तो वहीं कन्या राशि को कारोबार में लाभ और मीन राशि वालों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी. आज जहां इन राशियों का पूरा दिन गुडलक लिए रहेगा, वहीं मेष, मिथुन, तुला और धनु जैसी राशियों को अपने काम समझदारी और सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 28 जनवरी 2026, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आज आप खर्च पर संयम रखें. अनावश्यक कार्यों पर भी धन खर्च हो सकता है. धन संबंधी एवं लेन-देन संबंधी सभी कामों में सावधानी रखने की जरूरत है. कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद न हो, इसका ध्यान रखें. मित्रों एवं परिवारजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका बनी रहेगी. आज का दिन मध्यम फलदायी है. प्रेम जीवन में संतुष्टि का अभाव रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही करने से बचें. जीवनसाथी के साथ विवाद टालने के लिए जरूरी है कि उनकी भावनाओं की भी कद्र करें.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आज का दिन शुभ फलदायी है. आपकी रचनात्मक और कलात्मक शक्तियों में वृद्धि होगी. मानसिक रूप से आज आप वैचारिक स्थिरता का अनुभव करेंगे. इसके परिणामस्वरूप आप लगन के साथ काम कर पाएंगे. अपने उत्तदायित्व अच्छी तरह से निभा पाएंगे. कार्यस्थल पर अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन और मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आनंदपूर्वक समय बीतेगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आज संयमित व्यवहार आपको बहुत सी तकलीफों से बचा लेगा. ज्यादा बातचीत के कारण गलतफहमी हो सकती है. शारीरिक पीड़ा के कारण मानसिक अस्वस्थता की अनुभूति होगी. इस कारण कार्यस्थल पर भी आपका मन विचलित रहेगा. पारिवारिक माहौल में किसी बात का डर लगा रहेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. खर्च में वृद्धि होगी. धार्मिक प्रवृत्ति के कारण मानसिक शांति का अनुभव होगा. आज मौन रहकर अपने काम पर ध्यान दें.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नौकरी और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां होंगी. धन लाभ होने की संभावना है. मित्रों और विशेषकर महिला मित्रों से लाभ होगा. दोस्तों के साथ प्रवास तथा पर्यटन पर जा सकते हैं. किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय गुजारेंगे. आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक पूरी होंगी. विवाहोत्सुक युवक- युवतियों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. विलंब से ही सही, लेकिन कामों में सफलता मिलेगी. ऑफिस या घर में उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ेगा. व्यापार बढ़ाने की किसी योजना पर काम करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. आज आप जीवन को अधिक गंभीरता से लेंगे. नए संबंध बनाने की जल्दबाजी में आज नहीं रहें. काम के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. पिता के साथ मतभेद उत्पन्न होगा. शुभ अवसर के आयोजन के लिए समय अच्छा नहीं है. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय मध्यम फलदायक है.

कन्या (virgo)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आपका आज का दिन आनंददायक रहेगा. आर्थिक लाभ होगा तथा विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से बातचीत होने से आप काफी प्रसन्न रहेंगे. धार्मिक काम या धार्मिक यात्रा के पीछे धन खर्च होगा. भाई-बहनों से लाभ मिलने की संभावना है. विदेश जाने के इच्छुक लोगों को अनुकूल अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर आपका काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है. प्रेम जीवन मधुर बना रहेगा.

तुला (Libra)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आज आपको किसी भी नए काम का आरंभ नहीं करने की सलाह दी जाती है. अपनी वाणी और व्यवहार को नियंत्रण में रखें. गलतफहमी के कारण आपको नुकसान हो सकता है. दोस्त के रूप में छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें. स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें. आध्यात्मिकता की ओर आपका आकर्षण बढ़ेगा, साधना सिद्धि के लिए आज का दिन अच्छा है. काफी कोशिश के बाद आप मानसिक शांति को प्राप्त कर पाएंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. आप आज के दिन को पूरी तरह से आमोद-प्रमोद में बिताना पसंद करेंगे. अपने दैनिक कामों से मुक्त होकर अपने लिए थोड़ा समय निकाल सकेंगे. मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बनेगा. कहीं घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं. उत्तम भोजन और नए वस्त्र और आभूषण प्राप्त होंगे, जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे. व्यापार और भागीदारी के काम में लाभ होगा. सार्वजनिक क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. अधिक मेहनत के बाद भी काम में सफलता कम ही मिलेगी. इससे निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं. आज यात्रा को टालना आपके लिए हितकर रहेगा. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा. शरीर में ताजगी का संचार होगा. आर्थिक लाभ हो सकता है. व्यापार के लिए किसी खास व्यक्ति से मीटिंग कर पाएंगे. हालांकि आज बाहर खाने-पीने में लापरवाही ना करें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आप मानसिक रूप से काफी अशांत और असमंजस में रहेंगे. आप कोई भी ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे, इससे तनाव में रहेंगे. भाग्य आज आपके साथ नहीं रहेगा, इससे आपको काफी निराशा का अनुभव होगा. संतान के विषय में चिंतित रहेंगे. घर में बुजुर्गों की तबीयत खराब हो सकती है. शारीरिक रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं. विरोधियों के साथ वाद- विवाद में न उतरना हितकर है. पेट दर्द से परेशानी होगी.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. स्वभाव में भावुकता अधिक होने से मानसिक बेचैनी रहेगी. आर्थिक मामलों में आपको किसी बात की उलझन हो सकती है. माता से अधिक प्रेम का अनुभव होगा. महिलाएं सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र या आभूषणों की खरीदी के पीछे धन खर्च करेंगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. स्वभाव में गुस्सा रह सकता है. सार्वजनिक रूप में मानहानि न हो इसका ध्यान रखें. समय पर काम पूरा नहीं होने से आपको दिक्कत हो सकती है.

चंद्रमा राशि बदलकर आज 28 जनवरी, 2026 बुधवार को वृषभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. काम में सफलता पाने के लिए और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आज का दिन उत्तम है. आपके विचारों में आज स्थिरता रहेगी, इससे कोई भी काम अच्छी तरह हल कर सकेंगे. कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा. उसकी कद्र भी होगी. जीवनसाथी के साथ अधिक निकटता का अनुभव करेंगे. मित्रों के साथ छोटी यात्रा या पर्यटन का आयोजन होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

