Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 08 October 2025: कर्क का होगा प्रमोशन तो कुंभ का खुशियों भरा बीतेगा दिन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 08 October 2025: आज बुधवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में है, जिसके कारण आज मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरा दिन अनुकूल रहने वाला है. आज उनका गुडलक पूरी तरह से काम करेगा तो वहीं वृषभ और सिंह जैसी राशियों को अपने कामकाज सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. आज आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और किन चीजों को करने से काम में सफलता मिल सकती है, जानने के लिए पढ़ें मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 08 अक्टूबर 2025, बुधवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आज आपके सभी काम में उत्साह रहेगा. तन-मन में स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा. कार्यस्थल पर आपके काम की लोग तारीफ करेंगे. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से आपको लाभ हो सकता है. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंद में समय व्यतीत होगा. माता से लाभ होगा. यात्रा के योग हैं. धन लाभ, उत्तम भोजन और उपहार मिलने से आपके आनंद में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. क्रोध और हताशा की भावना आपके मन पर छायी रहेगी. शारीरिक स्वास्थ्य भी साथ नहीं देगा. इस कारण आप अपना काम समय पर कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. घर-परिवार की चिंता के साथ खर्च के मामले में भी आज चिंतित रहेंगे. आपकी उग्रवाणी किसी के साथ मनमुटाव और झगड़े का कारण बनेगी. परिश्रम व्यर्थ होता हुआ प्रतीत होगा. गलतफहमी से बचने का प्रयास करें. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज संघर्ष का दिन है. जीवनसाथी के विचारों को सम्मान देकर गृहस्थ जीवन सुखमय बना सकेंगे.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपका दिन बहुत लाभदायी है. अविवाहितों का रिश्ता कहीं पक्का हो सकता है. धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे. मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी. मित्रों से लाभ होगा. परिजनों से भी किसी तरह का लाभ आपको मिल सकता है. आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा. मित्रों से लाभ होगा. संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा. आय में वृद्धि होगी. वैवाहिक सुख और शांति की अनुभूति होगी.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. आज आप हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे. नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे. आपकी पदोन्नति के योग हैं. अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी. परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी. घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है. बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज का दिन धार्मिक कामों में गुजरने वाला है. परिजनों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. काम के प्रति लापरवाही रवैया रखने से आज नुकसान हो सकता है. आज पहले हाथ में आए काम को पूरा करें, फिर दूसरे काम की ओर बढ़ें. गुस्से पर संयम रखें. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में दिक्कत आएगी. स्वास्थ्य मध्यम रहेगा. इस दौरान ध्यान करके अनावश्यक तनाव को दूर करें.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 08 अक्टूबर, 2025 बुधवार को मेष राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज के दिन नए काम की शुरुआत नहीं करें. बाहरी खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य खराब होने की संभावना रहेगी. गुस्सा अधिक रहेगा, अतः बोलने पर संयम रखें. परिवार के सदस्यों के साथ मनमुटाव हो सकता है. पानी वाली जगहों से दूर रहें. महत्वपूर्ण निर्णय या जोखिम से बचने के लिए पैतृक संपत्ति में सावधानी बरतें. उचित पारिश्रमिक नहीं मिलने से मन में उदासी रहेगी. गुप्त शत्रुओं से संभलकर रहें.

तुला (Libra)

