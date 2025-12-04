विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 December 2025: कन्या राशि को मिलेगा शुभ समाचार तो धनु को होगा धन लाभ, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 December 2025: आज गुरुवार के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में हैं, जिसके कारण आज कर्क, कन्या और धनु जैसी राशियों के लिए पूरा दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज उन्हें किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी. आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, जानने के लिए पढ़ें 04 दिसंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 04 December 2025: आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर आज चंद्रमा वृषभ राशि में है, जिसके कारण कर्क, कन्या और धनु राशि के लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहने वाला है. आज इन राशियों को पूरे दिन कामकाज में अनुकूलता बनी रहेगी. करियर-कारोबार में मनचाहा लाभ और सफलता मिलेगी. शाम तक शुभ समाचार की प्राप्ति भी संभव है, लेकिन यदि बात करें मेष, तुला और वृश्चिक जैसी राशियों की तो आज इन्हें बेहद सावधानी के साथ काम करना होगा. करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार तक के लिए आज कैसा रहेगा आपका दिन, जानने के लिए पढ़ें 04 दिसंबर 2025, गुरुवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दूसरे भाव में होगा. आज आपको आर्थिक मामलों और लेन-देन के मुद्दों पर सतर्क रहने की जरूरत है. विवाद से बचें अन्यथा परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ा बढ़ सकता है. खाने-पीने में सावधानी रखें. आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है. आज समय से भोजन भी नहीं मिलेगा. अनावश्यक मामलों पर खर्च हो सकता है. घर तथा कार्यक्षेत्र में आपके लिए लाभदायक वातावरण होगा. आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पहले भाव में होगा. आपका आज का दिन लाभकारी होगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप काफी स्वस्थ रहेंगे. पूरे वक्त ताजगी का अनुभव करेंगे. आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग कर पाएंगे. आर्थिक योजना बना सकेंगे. धन लाभ होने की भी संभावना है. परिवार के साथ आपका समय आनंद से गुजरेगा. आज नए कपड़े व गहने खरीद सकते हैं. आमोद-प्रमोद में आपका दिन गुजरेगा. कार्यस्थल पर आपका मनपसंद काम आपको मिलेगा.

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से बारहवें भाव में होगा. पारिवारिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. दोनों जगहों पर आवश्यक चर्चाओं में व्यस्त रहने वाले हैं. काम का भार बढ़ने से स्वास्थ्य कुछ नरम रहेगा, परंतु दोपहर के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा. मित्रों के साथ आनंददायक मुलाकात होगी. पर्यटन पर जाने का योग बनेगा. सामाजिक काम में आप योगदान देंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ चल रहा तनाव दूर होगा.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में होगा. अचानक धन लाभ हो सकता है. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ दिन आनंद और रोमांच से भरपूर रहेगा. आय में वृद्धि होगी. बिजनेस में लाभदायक लेन-देन और सौदा कर सकेंगे. बेटे और पत्नी से भी लाभ होगा. प्रवास का योग है. विवाहोत्सुक व्यक्ति का रिश्ता पक्का होने की संभावना बनेगी. स्वादिष्ट भोजन और सांसारिक सुख का आनंद ले सकेंगे. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. हालांकि दोपहर के बाद आपका मन विचलित हो सकता है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से दसवें भाव में होगा. आप अपने दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी काम को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. व्यवसाय में अपनी प्रतिभा से विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे. नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं. उच्च अधिकारियों को अपने काम से प्रभावित कर सकेंगे. पिता से लाभ होगा. संपत्ति तथा वाहन संबंधी काम अत्यंत सरलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. सरकारी कामकाज में सफलता मिलेगी. पारिवारिक सुख प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ प्रेम संबंध और मजबूत होगा.

कन्या (virgo)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से नवें भाव में होगा. आज आप का दिन बहुत शुभ है. धार्मिक कार्य एवं यात्रा के लिए समय अनुकूल है. मित्रों एवं सम्बंधियों से हुई मुलाकात के कारण आनंद होगा. मित्रों से लाभ होगा. विदेश से जुड़े व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा. स्नेहीजनों के समाचार मिलने से आनंद होगा. भाई-बहनों से आर्थिक लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए समय अच्छा है. आज आपके कार्य की प्रशंसा होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भी पुराने मतभेद दूर होंगे.

तुला (Libra)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से आठवें भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत आनंद के साथ होगी. दोपहर के बाद मन में किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. आर्थिक लाभ के लिए किसी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं. यात्रा की संभावना है. आप वाणी पर नियंत्रण रखें. गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. नए काम की शुरुआत आज ना ही करें. कार्यस्थल पर यदि आप केवल अपने काम पर ध्यान देंगे, तो अवश्य इसे पूरा कर सकेंगे. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बने रहेंगे.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से सातवें भाव में होगा. किसी खास बौद्धिक काम में आज आप व्यस्त रहेंगे. लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा. छोटे प्रवास की संभावना है. धन संबंधी किसी भी काम के लिए आज समय अच्छा है. दोपहर के बाद मित्रों तथा सम्बंधियों के साथ यात्रा का आयोजन कर पाएंगे. बाहर खाने-पीने का आनंद उठा सकेंगे. आज अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. परिवार के साथ दिन अच्छा गुजरेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य है.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से छठे भाव में होगा. आपका आज का दिन शुभ साबित रहेगा. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यश, कीर्ति तथा आनंद की प्राप्ति होगी. परिजनों के साथ आनंद में समय गुजरेगा. विरोधियों और शत्रुओं पर विजय मिलेगी. कार्यालय में सहकर्मियों और अधीनस्थ व्यक्तियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. मित्रों के साथ मुलाकात होगी. अधूरे काम पूरे होंगे. आर्थिक लाभ की संभावना है. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई मतभेद दूर होगा.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से पांचवें भाव में होगा. आपको मानसिक भय और उलझन रहेगा. इस कारण आप योग्य निर्णय नहीं ले सकेंगे. महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. कार्यस्थल पर काम का अनावश्यक बोझ रह सकता है. संतान की चिंता हो सकती है. काम में सफलता नहीं मिलने से निराशा हो सकती है. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य है. पेट सम्बंधी तकलीफ रहेगी. प्रवास के लिए आज का दिन अनुकूल नहीं है. जीवनसाथी का साथ मिलने से मन प्रसन्न रहेगा.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से चौथे भाव में होगा. आप अत्यधिक भावुक रहेंगे. किसी बात भय का रहेगा. आर्थिक योजना अच्छी तरह से बना सकेंगे. माता से आपको लाभ होगा. महिलाएं नए पोशाक, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन के सामान खरीदने में धन खर्च करेंगी. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. आपका स्वभाव अधिक कठोर हो सकता है. सार्वजनिक रूप में मानभंग न हो, इसके लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा.

चंद्रमा आज 04 दिसंबर, 2025 बृहस्पतिवार के दिन वृषभ राशि में है. यह आपकी राशि से तीसरे भाव में होगा. आज का दिन काम में सफलता पाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुकूल है. आपके विचारों में स्थिरता रहेगी. कार्यस्थल पर अधूरे काम अच्छी तरह पूरे कर सकेंगे. कलाकार अपनी कुशलता अच्छी तरह प्रस्तुत कर सकेंगे. उनकी कला की लोग प्रशंसा करेंगे. जीवनसाथी के साथ के संबंध अधिक मजबूत बनेंगे. मित्रों के साथ घूमने-फिरने जा सकते हैं. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

