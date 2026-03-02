विज्ञापन
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 March 2026: तुला को कारोबार में लाभ तो मीन को मिलेगी विरोधियों पर विजय, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 March 2026: आज सोमवार के दिन चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में स्थित है, जिसके कारण आज तुला, कुंभ और मीन जैसी राशि वालों का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. आज इन राशियों को करियर-कारोबार में मनचाहा लाभ और प्रगति मिलेगी. आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए पढ़ें 02 मार्च 2026 का पूरा राशिफल.

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 March 2026: तुला को कारोबार में लाभ तो मीन को मिलेगी विरोधियों पर विजय, पढ़ें अपना भी राशिफल
Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 02 March 2026: आज फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष की चतुर्दशी ​तिथि पर चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में स्थित है, जिसके कारण आज तुला, कुंभ और मीन जैसी राशियों के लिए पूरा दिन गुडलक लिए रहेगा. आज इन राशियों को घर और बाहर दोनों जगह लोगों से सुख-सहयोग मिलेगा और करियर-कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन मेष, मिथुन और सिंह जैसी राशियों को सावधानी के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज सोमवार का दिन, जानने के लिए पढ़ें 02 मार्च 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में है. परिजनों के साथ वाद-विवाद होने से मन चिंता से भरा रहेगा. छाती में दर्द या अन्य कोई शारीरिक परेशानी होने से कमजोरी लगेगी. निरर्थक आर्थिक खर्च से बचें. व्यापार और नौकरी में आज संभलकर रहें. कार्यस्थल पर समय पर काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे. किसी तरह की यात्रा का कार्यक्रम हो, तो आज टालना उचित रहेगा. किसी विवादास्पद चर्चा से दूर रहें. जीवनसाथी के साथ आज मतभेद होने की आशंका रहेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय मध्यम फलदायक है.

वृषभ (Taurus)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है. आज आपको हर काम में सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर अपना टारगेट पूरा करके अधिकारी की प्रशंसा का पात्र बनेंगे. विरोधियों पर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपको मान-सम्मान मिलेगा. दोपहर के बाद झगड़े का वातावरण बना रहेगा. आपकी एनर्जी कम हो जाएगी. इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ भी विवाद करने से बचें. आलस्य का वातावरण छाया रहेगा. विवाद से मानहानि हो सकती है, ध्यान रखें. ज्यादातर समय मौन रहें. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा.

मिथुन (Gemini)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में है. आज आप किसी बात को लेकर नेगेटिव विचार मन में ना रखें. असंतोष की भावना रह सकती है. परिवार में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है. शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे. पढने-लिखने में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा. दोपहर के बाद आप प्रसन्न रहेंगे. फिर भी नए काम की शुरुआत आज ना करें. विरोधियों से आप विजयी होंगे. दोस्तों के साथ मुलाकात करने से मन में आनंदित होगा. आज आनंददायी यात्रा का भी योग है.

कर्क (Cancer)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में है. आज भावनाओं के प्रवाह में आप ना बह जाएं. किसी छोटी यात्रा की संभावना है. आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी खुश रहेगा. दोपहर के बाद कोई काम नहीं बनने से आप चिड़चिड़े रहेंगे. किसी भी तरह के गलत काम में आज ना पड़ें. धन का खर्च अधिक होगा. माता-पिता से बहस करने से बचें. परिवार के सदस्यों को आज पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे.

सिंह (Leo)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में है. आज निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे. पारिवारिक कामों के पीछे धन का खर्च होगा. वाणी पर संयम रखें. नौकरी या व्यापार में उलझन दूर करने के लिए बड़ों की मदद लग सकती है. संबंधियों के साथ मनमुटाव के प्रसंग बनेंगे. दोपहर बाद दोस्तों के साथ हुई मुलाकात से मन प्रसन्न होगा. आपको कार्यस्थल पर आज कोई नया टारगेट भी मिल सकता है. व्यापार और व्यवसाय के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है.

कन्या (virgo)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में है. आज आपको विविध क्षेत्रों से लाभ होने की संभावना है. व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ होगा. साथी कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा. दोस्तों के लिए धन खर्च कर सकते हैं. प्रवास या पर्यटन हो सकता है. दोपहर के बाद आपका मन उलझन में रहेगा. इस दौरान आपके काम करने की गति धीमी हो जाएगी. संबंधियों के साथ भेदभाव के प्रसंग भी उपस्थित हो सकते हैं. क्रोध में किसी के साथ विवाद की आशंका बनी रहेगी. स्वास्थ्य नरम-गरम रहेगा.

तुला (Libra)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में है. आज पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा व्यवहार आपके संबंधों को और मजबूत करेगा. घर की साज-सजावट में भी परिवर्तन करेंगे, इससे आपको जीवन में नयापन लगेगा. व्यापार में भागीदार से आर्थिक लाभ होगा. निवेश को लेकर सही योजना बना पाएंगे. स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से शांति का अनुभव होगा. संतान से सुख मिलेगा.

वृश्चिक (Scorpio)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में है. आपके लिए आज भाग्यवृद्धि का दिन है. विदेश में स्नेहीजन से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धार्मिक यात्रा होने की संभावना है. धन लाभ भी हो सकता है. व्यवसाय में उन्नति का योग हैं. आपका प्रत्येक काम सफल होने के साथ-साथ पूरा भी होगा. माता से आज आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है. मान-सम्मान प्राप्त होगा. गृहस्थजीवन आनंदपूर्ण रहेगा.

धनु (Sagittarius)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में है. आज सुबह आपका स्वास्थ्य नरम-गरम रह सकता है. नेगेटिव विचार से आप परेशान रह सकते हैं. वैचारिक स्तर पर संयम रखना आवश्यक है. आर्थिक रूप से तंगी का अनुभव करेंगे. दोपहर के बाद शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आकस्मिक धन प्राप्ति का योग है. व्यापार में लाभ होगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजरेगा. यात्रा भी योग है.

मकर (Capricorn)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में है. आज के दिन परिजनों के साथ पर्यटन का आनंद उठाएंगे. सुबह मन खुश रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद किसी बात की चिंता आपको हो सकती है. अधिक खर्च होने से धन की तंगी रहेगी. सरकारी कामों में विघ्न आएंगे. अनैतिक कामों से दूरी बनाकर रखें. गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. वाहन धीमे चलाएं. स्वास्थ्य सुख मध्यम रहेगा, इसलिए बाहर खाने-पीने से आपको बचना चाहिए.

कुंभ (Aquarius)

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में है. आज का दिन सुख और शांति से गुजरेगा. पारिवारिक जीवन में भी आनंद छा जाएगा. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. आनंद-प्रमोद के साथ वाहन सुख प्राप्त होगा. व्यापार के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा. नए वस्त्र और आभूषण के पीछे धन खर्च होगा. किसी यात्रा पर जा सकते हैं. जीवनसाथी के साथ बहुत दिनों से चल रहा मतभेद दूर होगा. कार्यस्थल पर भी आपको लाभ प्राप्त होगा.

02 मार्च, 2026 सोमवार के दिन आज कर्क राशि में चंद्रमा है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में है. आज आप किसी व्यक्ति या वस्तु के आकर्षण में रहेंगे. किसी भी व्यक्ति के साथ वाद-विवाद ना करें. नए काम की शुरुआत को आज टालें. दोपहर के बाद स्थिति में आकस्मिक सुधार दिखेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ अनुभव करेंगे. व्यापार में अनुकूल वातावरण रहेगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे. आर्थिक निवेश के लिए जल्दबाजी में काम नहीं करें. आज समय पर सभी काम होने से मन प्रसन्न रह सकता है.

