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Taurus Tarot Card Rashifal: अधूरे काम हो सकते हैं पूरे, नई शुरुआत के लिए रहें तैयार

Taurus Tarot Card Horoscope 19 September: The World की ऊर्जा संतान के विदेश में दाखिले से उत्साहित, किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते समय पास और दूर के कई शहरों की यात्रा और नई जिम्मेदारी और पदोन्नति से जुड़े मामलों में गति की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Taurus Tarot Card Rashifal: अधूरे काम हो सकते हैं पूरे, नई शुरुआत के लिए रहें तैयार
Taurus Aaj Ka Rashifal 19 September 2026 | Vrishabh Tarot Card Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Taurus Tarot Card Horoscope 19 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश के किसी अच्छे संस्थान में दाखिले का मौका मिल सकता है. जिंदगी में आगे उन्नति के अवसर साफ नजर आ सकते है. किसी अधूरे कार्य के पूरे होने से राहत मिल सकती है. विवाह के लिए अच्छे रिश्ते को खोज हो सकती है.आ रहे विवाह प्रस्ताव दूरस्थ स्थान से भी हो सकते है.परिवार के बढ़ते दबाव कम होंगे. स्वयं को नई शुरुआत के लिए तैयार कर सकते है. 

व्यवसायिक/ Professional 

पास और दूर के कई शहरों से जुड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं.व्यावसाय में नए स्थान पर ले जाने की योजना की शुरुआत करेंगे. लंबे समय से की आ रही मेहनत को अच्छा प्रबल मिलने से मन में शांति और सुकून बना रहेगा. पदोन्नति या नई जिम्मेदारी से जुड़ी बातचीत को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे 
 
स्वास्थ्य/Health

बदलते मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखें. सर्दी-जुकाम से बचकर रहें. 

आर्थिक स्थिति/Finance

किसी संपत्ति के हिस्से को बेचकर उस नई संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं.इस विषय परिजनों की राय लेंगे. 

रिश्ते/Relationship

पारिवारिक जीवन में किसी नए व्यक्ति के आगमन से थोड़ी हलचल हो सकती है. परिवार के सभी सदस्य इस स्थिति से उत्साहित नजर आएंगे.
 

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