Capricorn Tarot Card Rashifal: आपकी राय को महत्व, परिवार के पुराने मामले पर फैसला संभव

Capricorn Tarot Card Horoscope 12 October 2026 Makar Tarot Card Rashifal: घर संभालने के लिए किसी नए व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं.परिवार में किसी पुराने मामले को लेकर स्पष्ट निर्णय हो सकता है. जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज करना रिश्ते को खराब कर सकता है. संतान के विवाह के लिए आए हुए प्रस्तावों पर विचार करेंगे. ननिहाल पक्ष की बुजुर्ग महिला की तबीयत को लेकर चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले की उम्र अधिक होने के कारण किसीअनहोनी के होने की आशंका बन सकती है. प्रिया के साथ गलतफहमी को बिना ज्यादा प्रयासों से दूर करेंगे.

व्यवसायिक/ Professional

कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना पर उच्च अधिकारी का दवाब बढ़ सकता है.किसी योजना को लेकर आपकी राय को महत्व दिया जाए दिया जा सकता है.अपनी योग्यता और काबिलियत का सही परिचय अपने कार्य की सफलता में दे सकते हैं. तो मैं आकर उच्च अधिकारी से विवाद ना करें विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ बातचीत करते समय सजग रहे.आपकी किसी बात को लेकर गलत राय बनाई जा सकती है. आवश्यकता ना होने पर किसी के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें.

स्वास्थ्य/Health

लिवर में बढ़ती परेशानी समस्या को बहुत बढ़ा सकती है. इस समय सादा भोजन करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति/Finance

लंबे समय तक बीमार रहने के कारण काफी धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खर्चो को कम कर बचत पर ध्यान दें.

रिश्ते/Relationship

माता-पिता के साथ अपने रिश्ते सुधारें. जो कुछ पूर्व में हुआ है, उसके लिए माफी मांग सकते हैं.