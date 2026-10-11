रात का समय होते ही घर और बाहर हर जगह मच्छरों का आतंक बढ़ जाता है. शाम ढलते ही मच्छर घर में घुसने लगते हैं और नींद तक हराम कर देते हैं. मच्छरों को भगाने के लिए लोग ज्यादातर बाजार में मिलने वाले केमिकल रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इनसे कुछ समय तक तो मच्छरों से राहत रहती है वो भी जब तक इन केमिकल का असर रहता है, लेकिन इसके बाद फिर मच्छर परेशान करने लगते हैं. अगर, आप भी मच्छरों से परेशान रहते हैं तो घर में कुछ आसान तरीके से मच्छरों को दूर रख सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं मच्छर घर में ना आए इसके लिए क्या करें? मच्छर को भगाने के लिए क्या जलाना चाहिए.

मच्छरों को भगाने के लिए क्या जलाएं?

मच्छरों को भगाने के लिए नीम के सूखे पत्ते, लौंग, लहसुन और प्याज के पत्तों आपकी मदद कर सकते हैं. नीम के सूखे पत्ते, लौंग, लहसुन और प्याज के पत्तों को पीसकर एक मिश्रण तैयार करें. इसके बाद इसमें कपूर मिलाएं, फिर किसी तेल को गर्म करके इसे उसमें पकाएं. पकाते समय एक कपूर की गोली और डाल दें, जिससे इसकी खुशबू और अधिक बढ़ जाए.

मच्छर भगाने वाला उपाय

नीम के सूखे पत्ते, लौंग, लहसुन और प्याज के पत्ते लें

सभी चीजों को अच्छी तरह पीस लें

इसमें कपूर मिलाएं

तेल गर्म करके इस मिश्रण को उसमें पकाएं

मिश्रण ठंडा होने पर इसे छान लें

प्याज का दीपक बनाएं

मच्छरों को भगाने के लिए प्याज का दीपक बनाएं. एक प्याज लें और उसमें छोटा सा छेद कर दें. इस मिश्रण को प्याज के अंदर भरें और उसमें बत्ती लगाकर जला दें. इसकी गंध और धुआं मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकता है. इसे शाम के समय घर की किसी खुली जगह पर रख दें, ताकी महक पूरे घर में फैल सके.

मच्छर भगाने वाली मशीन

मच्छर भगाने वाली मशीन में भी इस मिश्रण का इस्तेमाल किया जा सकता है. तैयार तेल को छानकर खाली रिफिल बोतल में भरकर मच्छर भगाने वाली मशीन में भर दें. इससे घर में नेचुरल खुशबू फैलेगी और मच्छरो को दूर रखने में मदद मिल सकती है.

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