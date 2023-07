मान्यता है कि सावन में भोले बाबा की पूजा में इन रंगों के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, यह है वजह

सावन सोमवार व्रत में पहने ये रंग और इन रंगों से बचें (Wear these colors in Sawan Monday fast and avoid these colors)

पूजा के दौरान पहने ये रंग



सावन सोमवार व्रत के दौरान कपड़ों के रंग का विशेष महत्व होता है. कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की पूजा अगर सफेद रंग के कपड़े पहनकर की जाए तो इससे मन को शांति मिलती है. इतना ही नहीं भगवान भोलेनाथ को आसमानी रंग भी बहुत पसंद होता है. ऐसे में आसमानी रंग के कपड़े पहन कर पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं. भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान आप लाल, नारंगी या हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं. सावन में हरा रंग पहनने का बहुत महत्व होता है और इस रंग का कुर्ता, सूट या साड़ी बहुत जचती है. इतना ही नहीं महिलाएं खासतौर पर सावन सोमवार की पूजा करने के दौरान 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाएं. कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अच्छा वर मिलता है या शादीशुदा महिलाओं के पति की लंबी आयु होती है.

सावन सोमवार की पूजा के दौरान इन रंगों को पहनने से बचें



पूजा पाठ के दौरान विशेष रूप से काला रंग कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ रंग माना जाता है और तो और नेवी ब्लू, भूरा रंग भी पूजा के दौरान नहीं पहनना चाहिए. वहीं, ग्रे रंग उदासी से जुड़ा होता है. इसका आमतौर पर किसी धार्मिक आयोजनों में उपयोग नहीं किया जाता है और पूजा के दौरान इससे बचना सबसे अच्छा है. कहते हैं कि सावन के व्रत के दौरान आपको ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और कियारा आडवाणी की शादी में "वी गेम"