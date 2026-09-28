Sagittarius Aaj Ka Rashifal: घरेलू तनाव के बीच संयम रखेंगे तो बेहतर, पढ़ाई और शौक के लिए समय मिल सकता है

Sagittarius Horoscope Today 28 September 2028, Dhanu Rashi ka Rashifal: धनु राशि वालों के लिए आज की शुरुआत घर और निजी मामलों से जुड़ी जिम्मेदारियों के साथ हो सकती है. सुबह 10:15 बजे तक चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे और इसके बाद पांचवें भाव में प्रवेश करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा घरेलू व्यवस्था, संपत्ति और मानसिक शांति से संबंधित रहेगा, जबकि दोपहर बाद रचनात्मक सोच, अध्ययन और अपनी पसंद के कामों के लिए समय निकल सकता है.

परिवार में किसी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है. आपकी प्रतिक्रिया तुरंत तीखी हो सकती है, लेकिन थोड़ी देर रुककर जवाब देने से माहौल बेहतर रहेगा. घर की छोटी असहमति को पुराने मुद्दों से जोड़ना समस्या बढ़ा सकता है.

आज शांति बनाए रखना अपनी बात मनवाने से अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. वाहन और घरेलू उपकरणों के मामले में लापरवाही न करें. यदि वाहन से कहीं जाना हो तो निकलने से पहले ईंधन, ब्रेक और जरूरी कागजात की जांच कर लें. घर में बिजली या गैस से संबंधित छोटी खराबी दिखाई दे तो उसे टालना ठीक नहीं होगा.

10:15 बजे के बाद चंद्रमा पांचवें भाव में आएंगे. इसके साथ मन में नए विचार तेजी से उभर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का कोई कठिन हिस्सा समझ में आ सकता है. रचनात्मक कार्य करने वालों को ऐसा विचार मिल सकता है जिसे आगे चलकर उपयोगी प्रोजेक्ट में बदला जा सके. हालांकि एक साथ कई योजनाएं शुरू करने से ध्यान बिखर सकता है.

निवेश के मामले में आज विशेष संयम रखें. तेज लाभ का लालच जोखिम बढ़ा सकता है. मनोरंजन या शौक पर खर्च करते समय भी अपनी सीमा न भूलें.

उपाय: सुबह घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिले जल का हल्का छिड़काव करें.

शुभ रंग: सरसों जैसा पीला