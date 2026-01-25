विज्ञापन
Ratha Saptami 2026 Date and Time LIVE: आज देशभर में रथ सप्तमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी मनाई जाती है. इस पर्व को माघी सप्तमी, महती सप्तमी, सप्त सप्तमी या पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन इसी दिन भगवान सूर्य का अवतरण हुआ था और सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव की पहली किरण इसी तिथि पर पृथ्वि पर आई थी. आइए जानते हैं रथ सप्तमी के शुभ मुहूर्त से लेकर धार्मिक महत्व तक सभी जरूरी बातें...

Jan 25, 2026 09:21 (IST)
Rath Saptami 2026 Wishes: रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं

नई सुबह, नई किरणें और नई उम्मीदें! रथ सप्तमी का यह पर्व आपके लिए नई सफलताएं लाए

रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Jan 25, 2026 08:29 (IST)
Ratha Saptami 2026 Wishes: रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं

 सूर्य देव का रथ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए. रथ सप्तमी की हार्दिक बधाई

Jan 25, 2026 08:01 (IST)
Ratha Saptami 2026: रथ सप्तमी 2026 पूजा विधि

  • सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर. अगर संभव हो तो स्नान के पानी में गंगाजल मिलाएं. कुछ स्थानों पर स्नान करते समय सिर पर सात आक के पत्ते रखने की परंपरा है.
  • इसके बाद तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. सूर्य मंत्र या ॐ सूर्याय नमः का जाप करें.
  • जरूरतमंदों को अनाज, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है. ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सेहत, सुख और समृद्धि बनी रहती है.

Jan 25, 2026 07:50 (IST)
Rath Saptami 2026 Mantra: रथ सप्तमी 2026 मंत्र

  • ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजोराशे जगत्पते. अनुकंपये मां भक्त्यागृहणार्घ्यं दिवाकरः
  • ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय. मनोवांछित फलं देहि देहि स्वाहा
  • ॐ सूर्याय नमः

Jan 25, 2026 07:38 (IST)
Rath Saptami 2026 Wishes: रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं

सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर आए सूर्य देव, 

मिटा दें आपके जीवन के सभी दुख और क्लेश

रथ सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं

Jan 25, 2026 07:31 (IST)
Ratha Saptami 2026 Significance: रथ सप्तमी का पौराणिक महत्व

शास्त्रों के अनुसार, रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव अपने सात घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूरे संसार को प्रकाश देने निकले थे. इसी कारण इस दिन को सूर्य के तेज और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के पुत्र सांब को दुर्वासा ऋषि के श्राप से कुष्ठ रोग हो गया था. तब उन्होंने सूर्य देव की तपस्या की और रोग से मुक्ति पाई. तभी से ये दिन आरोग्य, संतान सुख और रोग नाश के लिए विशेष माना जाने लगा.

Jan 25, 2026 07:29 (IST)
Rath Saptami 2026 Shubh Muhurat: रथ सप्तमी 2026 शुभ मुहूर्त

आज यानी रथ सप्तमी पर स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 05.32 बजे से सुबह 07.12 बजे तक है. वहीं, पूजा-पाठ और दान के लिए मुहूर्त सुबह 11:12 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक है.

Jan 25, 2026 07:27 (IST)
Ratha Saptami 2026 Tithi: रथ सप्तमी 2026 तिथि

वैदिक पंचांग के अनुसार, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी 24 जनवरी, शनिवार की रात 12 बजकर 40 मिनट से शुरू हो गई है और 25 जनवरी, रविवार की रात 11 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार रथ सप्तमी इस बार 25 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन स्नान, दान, व्रत और सूर्य देव की पूजा करना अत्यंत शुभ होगा.

