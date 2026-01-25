Ratha Saptami 2026 Date and Time LIVE: आज देशभर में रथ सप्तमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है. हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी मनाई जाती है. इस पर्व को माघी सप्तमी, महती सप्तमी, सप्त सप्तमी या पुत्र सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन इसी दिन भगवान सूर्य का अवतरण हुआ था और सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव की पहली किरण इसी तिथि पर पृथ्वि पर आई थी. आइए जानते हैं रथ सप्तमी के शुभ मुहूर्त से लेकर धार्मिक महत्व तक सभी जरूरी बातें...