Rang Panchami 2026: रंग पंचमी पर इन उपायों को करते ही पूरे होंगे सपने और बनेगा हर बिगड़ा काम 

Rang Panchami 2026 Remedies: हिंदू धर्म में चैत्र मास के कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाता है. होली के पांच दिनों बाद मनाए जाने वाले इस पर्व को देवताओं की होली के रूप में जाना जाता है. मान्यता है कि रंग पंचमी पर्व पर देवी-देवता होली खेलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, जिनका स्वागत करने के लिए लोग हवा में अलग-अलग रंगों के गुलाल उड़ाकर इस महापर्व को मनाते हैं. मान्यता यह भी है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी पर रंग डाला था. रंग पंचमी का पर्व मुख्य रूप से प्रदेश, राजस्थान, मथुरा-वृंदावन आदि में बड़ी धूम-धाम से मनाया जाता है. आइए जानते हैं कि रंग पंचमी पर आखिर पूजा के किन उपायों से जीवन से जुड़े कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं.
पूजा के इस उपाय से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु
यदि आप रंग पंचमी पर्व पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन प्रात:काल तन और मन से पवित्र होने के बाद श्री हरि की पूजा में विशेष रूप से पीले रंग के पुष्प और पीले रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए. साथ ही साथ श्री विष्णु सहस्त्रनाम अथवा नारायण कवच का पाठ करना चाहिए.
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महाउपाय
यदि आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको रंग पंचमी के दिन माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करते हुए उन्हें लाल रंग का गुलाल विशेष रूप से अर्पित करना चाहिए. साथ ही साथ श्री सूक्त अथवा कनकधरा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. मान्यता है कि रंग पंचमी पर पूजा के इस उपाय से मां लक्ष्मी की शीघ्र ही कृपा बरसती है और पूरे साल घर में धन-धान्य भरा रहता है.
पूजा के इस उपाय से राधा रानी हर लेंगी हर दुख
रंग पंचमी का पावन पर्व भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को समर्पित है. ऐसे में इस दिन जीवन से जुड़े कष्टों को दूर करने और कामनाओं को पूरा करने के लिए राधा रानी की विशेष पूजा करना चाहिए. राधा रानी की कृपा पाने के लिए साधक को पूजा में उन्हें लाल रंग की चुनरी और लाल रंग का गुलाल अर्पित करना चाहिए. साथ ही साथ राधा कृपा कटाक्ष स्त्रोत्र का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए. रंग पंचमी पर पूजा के इस उपाय से राधा रानी शीघ्र ही सारे रोग-शोक को दूर करके सुख-सौभाग्य की वर्षा करती हैं.
शीघ्र विवाह के लिए करें ये उपाय
यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है और अक्सर बात बनते-बनते रह जाती है तो आपको शीघ्र ही मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए रंग पंचमी पर विशेष रूप से शिव और माता पार्वती की की विधि-विधान से पूजा करते हुए माता पार्वती को विशेष रूप से श्रृंगार की सामग्री और सिंदूर अर्पित करना चाहिए.
सुख-सौभाग्य और वंश वृद्धि के लिए करें ये उपाय
यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा सुख और सौभाग्य बना रहे तो आपको रंग पंचमी पर अपने आराध्य देवी या देवता के साथ अपने कुल देवता की भी विशेष रूप से पूजा करते हुए उन्हें विशेष रूप से गुलाल और पकवान आदि अर्पित करना चाहिए.
