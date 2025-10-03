Panchak 2025: आज से लग गया पंचक, जानें पूरे पांच दिनों तक कौन से नहीं किये जाते काम

Kab Lagega Panchak 2025 Date: ज्योतिष में जिस पंचक को कुछेक कार्यों के लिए बेहद अशुभ माना गया है, वह अक्टूबर महीने में दो बार लगेगा. खास बात ये कि दोनों बार ही इस पंचक की शुरुआत शुक्रवार के दिन होगी. ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन प्रारंभ होने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है. ऐसे में आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 से लेकर 08 अक्टूबर 2025 तक और उसके बाद 31 अक्टूबर 2025 से लेकर 04 नवंबर 2025 तक लगने वाला पंचक चोर पंचक रहेगा.

ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन शुरु होने वाला रोग पंचक, सोमवार को प्रारंभ होने वाला राज पंचक और मंगलवार के दिन प्रारंभ होने वाला अग्नि पंचक और शनिवार के दिन शुरू होने वाला मृत्यु पंचक कहलाता है. ये सभी पंचक अपने अलग-अलग फल को प्रदान करते हैं.

नवंबर-दिसंबर में कब लगेगा पंचक

पंचांग के अनुसार आने अगले महीने नवंबर में पंचक की शुरुआत 27 तारीख से होगी और यह 01 दिसंबर 2025 तक रहेगा. वहीं दिसंबर महीने में पंचक 24 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 29 दिसंबर 2025 तक रहेगा.

पंचक में नहीं करने चाहिए ये काम

घर में लकड़ी बिनकर या खरीदकर नहीं लाना चाहिए.

दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए.

मकान के लिए छत या नींव नहीं डलवाना चाहिए.

पंचक में पलंग नहीं बांधना खोलना चाहिए.

किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर पंचक की शांति करवानी चाहिए.

पंचक के दोष से बचने का उपाय

​सनातन परंपरा में तमाम चीजों के लिए जहां कुछेक जरूरी नियम बनाए गये हैं, तो वहीं परिस्थितियों के चलते यदि उनके पालन करने में समस्याएं आएं तो उसका उपाय भी बताया गया है. जैसे पंचक के दौरान यदि घर में लकड़ी लाना बेहद जरूरी हो तो इसके दोष से बचने के लिए व्यक्ति को शिवालय में आटे का पंचमुखी दीया जलाना चाहिए.

अगर पंचक में दक्षिण दिशा में जाना जरूरी हो तो व्यक्ति को हनुमान जी को पांच तरह का भोग लगाकर यात्रा पर निकलना चाहिए. पंचक में अगर छत ढलवाना पड़ जाए तो व्यक्ति को काम करने वालों को मिठाई खिलाकर इसके दोष से बचना चाहिए. सबसे खास बात अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो आटे के पुतले बनाकर विशेष पूजा करनी चाहिए.

