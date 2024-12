कुछ खास मूलांक वालों के लिए सफलता लेकर आएगा वर्ष 2025, जानिए किन्हें मिलने वाला अगले साल तरक्की का लाभ

These 5 numbers will get huge success in 2025: अगला वर्ष 2025 (Year 2025) जल्द ही शुरू होने वाला है. अंक शास्त्र (Numerology) के अनुसार वर्ष 2025 कई मूलांक वालों के लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है. वर्ष 2025 के अंकों का योग 9 है और मूलांक 9 के स्वामी मंगल हैं. मंगल ग्रह को साहस और पराक्रम से भी संबंधित ग्रह माना जाता है. वर्ष 2025 पर मंगल का प्रभाव रहेगा. कुछ मूलांक वालों के लिए वर्ष 2025 काफी शुभ साबित होगा. इन सभी को करियर में बड़ी सफलता (Success) प्राप्त हो सकती है. आइए जानते हैं आने वाला वर्ष किन मूलांक वालों के लिए शुभ है और उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकता है…

4, 5, 6, 8 और 9 मूलांक के लिए वर्ष 2025 साबित होगा शुभ

मूलांक 4 (Mulank 4)

मूलांक 4 वालों के लिए वर्ष 2025 बहुत अच्छा साबित हो सकता है. ऐसे लोग जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 4 होता है. 4 को राहु से जुड़ा माना जाता है और इसलिए इस मूलांक वालों के जीवन में अनिश्चितता देखने को मिलता है. हालांकि वर्ष 2025 इनके लिए सफलता और तरक्की लेकर आने वाला है. इस मूलांक वाले ऐस लोग जो बिजनेस में भाग्य आजमाना चाहते हैं उनके लिए अगला वर्ष लकी है. उन्हें अपने सपनों को सच करने का अवसर प्राप्त हो सकता है. 4 मूलांक वालों को बस धीरज से काम लेना होगा और उन्हें कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पारिवारिक और जीवनसाथी के मामले में भी समय अच्छा रहेगा.

मूलांक 5 (Mulank 5)

वर्ष 2025 मूलांक 5 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है. जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 5 होता है. मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध को माना जाता है. बुध ग्रह बुद्धि, विवेक और सौंदर्य के कारक माने जाते हैं. मूलांक 5 वाले वर्ष 2025 में करियर में जर्बदस्त वापसी करने वाले हैं. जॉब में बदलाव भी हो सकता है और वह अच्छे अर्थ में होगा. इसमें जगह में बदलाव से लेकर क्षेत्र तक में बदलाव संभव है. यात्रा से जुड़े काम करने वालों को विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है. मूलांक 5 वाले इस वर्ष मनोरंजन के लिए भी यात्राएं कर सकते हैं.

मूलांक 6 (Mulank 6)

वर्ष 2025 मूलांक 6 वालों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है. जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 6 होता है. मूलांक 6 के स्वामी ग्रह शुक्र हैं और शुक्र में जर्बदस्त आकर्षण शक्ति होती है. मूलांक 6 वाले वर्ष 2025 में अपनी पहचान से लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे. अपने स्वाभाव की खूबियों के कारण इस मूलांक के लोगों को पहचान मिलेगी. इस वर्ष इस मूलांक वालों के जीवन में सुख सुविधाओं के साधन से कार या घर खरीदने के योग बन सकते हैं. रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन अंत अच्छा ही रहेगा.

मूलांक 8 (Mulank 8)

वर्ष 2025 मूलांक 8 वालों के लिए अच्छा रहने वाला है. जिन लोगों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 8 होता है. मूलांक 8 के स्वामी ग्रह शनि हैं. शनि के प्रभाव से मूलांक 8 वाले आने वाले साल में अपने अधूरे काम पूरे कर लेंगे. इस साल सफलता मिल सकती है लेकिन उसके लिए कठोर परिश्रम की जरूरत पड़ेगी. धीरज से काम लेने से सफलता अवश्य मिलेगी.

मूलांक 9 (Mulank 9)

जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ हो उनका मूलांक 9 होता है. मूलांक 9 के स्वामी ग्रह मंगल हैं. मंगल को साहस और पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है. अगला वर्ष इस मूलांक वालों के लिए शानदार रहने वाला है. लंबे समय से किसी काम को करने की चाहत पूर्ण होगी. नौकरी से लेकर बिजनेस तक में समय अच्छा रहेगा. पारिवारिक जीवन बेहतर होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.