Main Door Vastu Tips: बैडलक का बड़ा कारण बनता है मेन डोर का ये वास्तु दोष, आज ही इसे दूर करें

Main Gate Vastu Dosh And Remedies: वास्तु शास्त्र में किसी भी घर के मेन डोर या फिर कहें मुख्य द्वार को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि आपके तरक्की हो या फिर तकलीफें इसी द्वार से ही होकर आती हैं. वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर से जुड़े वो कौन से दोष हैं, जो अक्सर दुख और परेशानी का कारण बनते हैं और वो कौन से उपाय हैं जीवन में खुशहाली लेकर आते हैं, जानने के लिए पढ़ें ये लेख.

Vastu tips for main door: मुख्य द्वार का वास्तु नियम
Ghar ke main gate ka vastu niyam: किसी भी घर का मेन डोर या फिर कहें मुख्य द्वार उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. यह न सिर्फ उस घर की शान-शौकत को बढ़ाने का बल्कि सुख और समृद्धि को पाने का एक जरिया होता है. वास्तु के अनुसार किसी भी घर के मेन डोर से सुख और दुख दोनों का प्रवेश होता है. जिन्हें अपने घर की तरक्की, खुशहाली और सुख-समृद्धि की चाह होती है, वे हमेशा वास्तु नियमों के अनुसार अपने मुख्य द्वार को तमाम शुभ प्रतीकों से सजाकर रखते हैं, वहीं इसकी अनदेखी करने वालों को तमाम तरह के वास्तु दोष के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है. आइए मेन डोर से जुड़े वास्तु दोष और उसे दूर करने वाले उपायों के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

किन कारणों से होता है मुख्य द्वार का वास्तु दोष?

  • वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए. वास्तु के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा सही दिशा में होना चाहिए और उसे खोलते और बंद करते समय उसमें से आवाज नहीं आना चाहिए. 
  • वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए और न ही वहां पर किसी प्रकार की गंदगी होनी चाहिए. वास्तु के अनुसार यह बड़ा दोष होता है जिसके कारण व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. 
  • वास्तु के अनुसार घर के द्वार के सामने कभी कूड़ा-कचरा या फिर जूते-चप्पल आदि नहीं होना चाहिए. वास्तु में इसे गंभीर दोष माना जाता है. 
  • वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी कोई पेड़, बिजली के खंबा आदि अवरोधक नहीं होना चाहिए और न ही मेन गेट पर किसी पेड़ की छाया पड़नी चाहिए. 
  • वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर के सामने और अगल-बगल कांटेदार पेड़ नहीं होने चाहिए. इस वास्तु दोष के कारण उस घर में रहने वाले लोगों को मानसिक तनाव बना रहता है. 
  • वास्तु के अनुसार कभी भी भूलकर भी घर के मेन डोर के सामने झाड़ू-पोछा आदि नहीं रखना चाहिए. 

मेन डोर के वास्तु दोष का उपाय

  • वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार दो पल्ले वाला होना चाहिए. वास्तु शास्त्र में इसे शुभ माना गया है. 
  • वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर हमेशा प्रकाश की समुचित व्यवस्था तथा साफ-सफाई होनी चाहिए. 
  • यदि आपके घर के मेन डोर के सामने कोई वास्तु दोष है और आप उसे दूर नहीं कर सकते हैं तो उससे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप वहां पर तुलसी का पौधा रख दें. 
  • वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर को हमेशा स्वास्तिक, शंख, ॐ आदि शुभ प्रतीक चिन्हों से हमेशा सुसज्जित रखना चाहिए. मान्यता है कि इन शुभ प्रतीकों से न सिर्फ नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं बल्कि सुख-सौभाग्य का आगमन होता है. 

  • सनातन परंपरा में भगवान गणपति को विघ्न-विनाशक कहा गया है. ऐसे में व्यक्ति को वास्तु दोष को दूर करने और सुख-सौभागय को पाने के लिए मेन डोर के दोनों तरफ एक समान स्थान पर गणपति की प्रतिमा या चित्र लगाना शुभ माना गया है. इनमें से एक गणपति का मुख बाहर की तरफ और एक का भीतर की तरफ होना चाहिए. 
  • वास्तु के अनुसार घर के मेन डोर पर समय-समय आम्रपल्लव या नि आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए. सूख जाने पर उसे समय रहते बदल देना चाहिए. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

