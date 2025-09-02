विज्ञापन
विशेष लिंक

Tuesday Worship Tips: 5 रुपये के पान से प्रसन्न होंगे हनुमान, दूर करेंगे हर दुख और सफल होंगे काम

Tuesday Puja Tips: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन अष्टसिद्धि के दाता हनुमान जी (Lord Hanuman) की पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है. हर युग में पृथ्वी पर मौजूद रहने वाले बजरंगी (Bajrangi) की इस दिन किस विधि से पूजा करने पर पूरी होती है मनोकामना और किस उपाय से दूर होते जिंदगी के कष्ट, जानने के लिए जरूर पढ़ें ये लेख. 

Read Time: 3 mins
Share
Tuesday Worship Tips: 5 रुपये के पान से प्रसन्न होंगे हनुमान, दूर करेंगे हर दुख और सफल होंगे काम
पवनपुत्र हनुमान जी की पूजा के सरल एवं प्रभावी उपाय

Hanuman ji puja ke upay: सनातन परंपरा में हनुमान जी को बल, बुद्धि और अष्टसिद्धि का दाता माना गया है, जिनकी विधि-विधान से साधना-आराधना करने पर साधक के सभी कष्ट पलक झपकते दूर और कामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं. हिंदू मान्यता के अनुसार जिस बजरंग बली (Bajrangbali) का प्रताप दसों दिशाओं में देखने को मिलता है, उनकी पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है. हनुमत साधना के लिए जिस मंगलवार को अत्यधिक शुभ और फलदायी माना गया है, आइए उससे जुड़ी पूजा के अचूक उपाय और उसके लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

भय से मुक्ति का महाउपाय

श्री हनुमान जी का गुणगान करने वाली चालीसा (Hanuman Chalisa) की चौपाई है — भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावे. यानि बजरंगी का सुमिरन करने मात्र से सभी प्रकार के भय और भूत भाग जाते हैं. साधक की सभी शंकाएं दूर होती हैं और वह जीवन की सभी बाधाओं को दूर करते हुए निर्भय जीवन जीता है. 

हनुमत का चमत्कारी मंत्र 

हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी देवी या देवता के मंत्र (Mantra) को विधि-विधान से जप करने पर शीघ्र ही उसकी कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में यदि आप हनुमत कृपा पाना चाहते हैं तो आज मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी के चमत्कारी मंत्र (Hanuman Mantra)  'हं हनुमंते नम:' का रुद्राक्ष की माला से जाप करें. मान्यता है कि इस मंत्र जप से प्रसन्न होकर बजरंगी शीघ्र ही अपनी कृपा बरसाते हैं. 

इस साधना से दूर होगी शनि के कष्ट 

हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी की पूजा से न सिर्फ बड़ी से बड़ी बाधा दूर होती है, बल्कि शनि के कष्ट भी कटते हैं. ऐसे में यदि आप शनि के दोष से पीड़ित हैं तो उससे बचने के लिए आपको न सिर्फ मंगलवार बल्कि प्रतिदिन हनुमत साधना करना चाहिए. शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार के दिन विशेष रूप से श्री सुंदरकांड (Sunderkand) का पाठ करें. 

शत्रु पर विजय दिलाने का उपाय

हिंदू मान्यता के अनुसार बजरंगी की पूजा करने पर साधक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है. यदि आपको किसी जाने-अनजाने शत्रु का भय बना रहता है या फिर कोर्ट-कचहरी के मामले में विजय पाने की आस लगाए हुए हैं तो आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड़-चने का भोग लगाकर चालीसा का पाठ करना चाहिए. मान्यता है कि पवित्रता के साथ सच्चे मन से इस साधना को लगातार 21 दिनों तक करने से हनुमत कृपा प्राप्त होती है. 

पान से पूरे होंगे अटके काम 

हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में पान का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है. हनुमान जी की पूजा में भी पान को चढ़ाने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है. यदि आपके काम अक्सर अटक जाते हैं या फिर किसी अधूरे कार्य को आप पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं तो आप अपनी इस मनोकामना को पूरा करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान की माला और मीठा पान चढ़ाना चाहिए. मान्यता है कि पान के इस उपाय से अटके कार्य में गति आती है और वह शीघ्र ही पूर्ण होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lord Hanuman, Hanuman Puja Tips, Hanuman Ji Ki Puja Ke Upay
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com