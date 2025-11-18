विज्ञापन

हनुमान जी पर कमेंट कर फंसे राजामौली, हिंदू सेना ने दर्ज की शिकायत, कहा- भावनाओं को ठेस पहुंचती है...

एसएस राजामौली ने अपनी फिल्म वाराणसी के लॉन्च इवेंट के दौरान भगवान हनुमान को लेकर कुछ ऐसी बातें कहीं जो कि कई लोगों को आपत्तिजनक लगीं.

Read Time: 2 mins
Share
हनुमान जी पर कमेंट कर फंसे राजामौली, हिंदू सेना ने दर्ज की शिकायत, कहा- भावनाओं को ठेस पहुंचती है...
राजामौली ने भगवान हनुमान पर दिया विवादित बयान
Social Media
नई दिल्ली:

फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली भगवान हनुमान पर टिप्पणी कर फंसते नजर आ रहे हैं. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची. यह मामला 17 नवंबर को हैदराबाद में एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान का है. 

भगवान हनुमान पर क्या बोले राजामौली?

इवेंट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी पर फिल्म निर्देशक ने कहा था, "मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तकनीकी दिक्कत पर मुझे अपने पिता की कही बात याद आई. पिताजी कहा करते थे कि जब भी मुझे परेशानी होगी, तब भगवान हनुमान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस गड़बड़ी में क्या भगवान मदद करते हैं?"

उन्होंने अपनी पत्नी के हनुमान भक्त होने का भी जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अब देखना है कि क्या उनकी पत्नी के हनुमान इस बार उनकी मदद करेंगे. राजामौली का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. लोगों ने इस टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं का अपमान और हनुमानजी के प्रति श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

हनुमान जी पर दिए विवादित बयान पर मामला दर्ज

राजामौली की इस टिप्पणी को हिंदू सेना ने गंभीरता से लिया. विष्णु गुप्ता ने अपनी शिकायत में लिखा कि वह भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर आहत हुए हैं. उन्होंने दिल्ली पुलिस से जांच की मांग की है. उनका कहना है कि राजामौली की यह टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि इससे सामाजिक और सामुदायिक सद्भाव में भी खलल पड़ सकता है.

विष्णु गुप्ता ने पुलिस से अपील की है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करें. बाहुबली और आरआरआर जैसी हिट फिल्में देने वाले राजामौली अपने फिल्म सेट की भव्यता, दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और बड़े पैमाने पर एक्शन सीन के लिए जाने जाते हैं.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajamouli, SS Rajamouli, Varanashi, Lord Hanuman, Rajamouli Comment On Hanuman Ji, Rajamouli Lord Hanuman Controversy, Hanuman Ji Vrat, Hanuman Ji Ke Upaay, Hanuman Ji Ki Arti, Hanuman Ji Ko Khush Kaise Karein, Tuesday Remedies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com