हनुमान जी पर कमेंट कर फंसे राजामौली, हिंदू सेना ने दर्ज की शिकायत, कहा- भावनाओं को ठेस पहुंचती है...

फिल्म निर्देशक एसएस राजामौली भगवान हनुमान पर टिप्पणी कर फंसते नजर आ रहे हैं. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि राजामौली ने भगवान हनुमान के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची. यह मामला 17 नवंबर को हैदराबाद में एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान का है.

भगवान हनुमान पर क्या बोले राजामौली?

इवेंट के दौरान तकनीकी खराबी के चलते हुई देरी पर फिल्म निर्देशक ने कहा था, "मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तकनीकी दिक्कत पर मुझे अपने पिता की कही बात याद आई. पिताजी कहा करते थे कि जब भी मुझे परेशानी होगी, तब भगवान हनुमान तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इस गड़बड़ी में क्या भगवान मदद करते हैं?"

उन्होंने अपनी पत्नी के हनुमान भक्त होने का भी जिक्र करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि अब देखना है कि क्या उनकी पत्नी के हनुमान इस बार उनकी मदद करेंगे. राजामौली का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसके बाद उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा. लोगों ने इस टिप्पणी को धार्मिक भावनाओं का अपमान और हनुमानजी के प्रति श्रद्धा को ठेस पहुंचाने वाला बताया.

हनुमान जी पर दिए विवादित बयान पर मामला दर्ज

राजामौली की इस टिप्पणी को हिंदू सेना ने गंभीरता से लिया. विष्णु गुप्ता ने अपनी शिकायत में लिखा कि वह भगवान हनुमान के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर आहत हुए हैं. उन्होंने दिल्ली पुलिस से जांच की मांग की है. उनका कहना है कि राजामौली की यह टिप्पणी न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि इससे सामाजिक और सामुदायिक सद्भाव में भी खलल पड़ सकता है.

विष्णु गुप्ता ने पुलिस से अपील की है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े नियम लागू करें. बाहुबली और आरआरआर जैसी हिट फिल्में देने वाले राजामौली अपने फिल्म सेट की भव्यता, दमदार कहानी, शानदार विजुअल्स और बड़े पैमाने पर एक्शन सीन के लिए जाने जाते हैं.

