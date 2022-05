Colors According to Day: रंगों का पड़ता है लाइफ पर खास असर, जानें किस दिन कौन से रंग का कपड़ा पहनना माना गया है शुभ

Colors According to Day: दिन के हिसाब से कपड़े पहनना माना जाता है शुभ.

खास बातें मंगलवार को लोग पहनते हैं लाल रंग के कपड़े.

रविवार को नहीं पहना जाता है काला कपड़ा.

बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहने जाते हैं.

Colors According to Day: कपड़ा (Clothes) हर इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. इंसान हर दिन ठीक प्रकार के कपड़े पहनकर ही कहीं भी निकलता है. अक्सर लोग कपड़े पहनते वक्त उसके रंगों का विशेष ध्यान रखते हैं. माना जाता है कि कपड़ों के रंग (Color of Clothes) का जीवन से गहरा संबंध है. साथ ही अलग-अलग रंग (Different Color Clothes) चित्त को भी प्रभावित करता है. कुछ रंग शालीनता प्रदान करते हैं, जबकि कुछ ऊर्जा को बढ़ाते हैं. इसके अलावा कुछ रंग मन को आनंदित कर देते हैं. मान्यतानुसार जानते हैं किस दिन कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए और किन रंगों के कपड़े पहनने से बचा जाता है.