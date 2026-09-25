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Capricorn Aaj Ka Rashifal: बातचीत से पुरानी गलतफहमी दूर होने के संकेत, कटु शब्दों से बचें

Capricorn Horoscope Today 25 September 2026, Makar Rashifal: व्यापार में कीमत तय करने का दबाव बन सकता है. सस्ता सामान बाद में दोबारा खरीदना पड़े तो बचत के बजाय नुकसान हो सकता है. 

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Capricorn Aaj Ka Rashifal: बातचीत से पुरानी गलतफहमी दूर होने के संकेत, कटु शब्दों से बचें
Capricorn Aaj Ka Rashifal 25 September 2026 | Makar Horoscope Today
Photo Credit: NDTV

Capricorn Horoscope Today 25 September 2026, Makar Rashi ka Rashifal: आज धन से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि आप अपनी आर्थिक व्यवस्था और बोलचाल दोनों को कितनी समझदारी से संभालते हैं. कोई वित्तीय निर्णय सामने आ सकता है जिसमें तत्काल लाभ आकर्षक लगे, मगर दीर्घकालीन परिणाम अलग हो सकते हैं. इसलिए आंकड़ों के साथ निर्णय लेना बेहतर रहेगा. आय के स्रोत को मजबूत करने के लिए कोई नया सुझाव मिल सकता है. यदि काम के बदले अतिरिक्त भुगतान या नई जिम्मेदारी का प्रस्ताव मिले तो उसकी शर्तें समझकर ही स्वीकार करें. 

नौकरी में वेतन, प्रोत्साहन या किसी वित्तीय सुविधा को लेकर बातचीत हो तो भावनाओं के बजाय अपने काम और परिणामों के आधार पर बात रखें. व्यापार में कीमत तय करने का दबाव बन सकता है. ग्राहक को बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा छूट देना भविष्य में लाभ कम कर सकता है. लागत और मुनाफे का हिसाब पहले निकालें. पुराने बकाये की वसूली के लिए भी आज स्पष्ट संदेश भेजा जा सकता है. जिन लोगों से लंबे समय से भुगतान अटका है, उनसे विनम्र लेकिन दृढ़ता से बात करें. वाणी आज आपका सबसे महत्वपूर्ण हथियार भी हो सकती है और परेशानी का कारण भी. किसी बहस में अंतिम शब्द बोलने की इच्छा रिश्ते खराब कर सकती है. 

परिवार में आर्थिक विषय पर चर्चा हो तो दूसरों की परिस्थितियों को समझे बिना फैसला सुनाने से बचें. घर से जुड़ी कोई खरीदारी हो सकती है. गुणवत्ता के साथ कीमत की तुलना करें. सस्ता सामान बाद में दोबारा खरीदना पड़े तो बचत के बजाय नुकसान हो सकता है. 

भोजन से जुड़ी आदतों पर भी नियंत्रण रखें; तनाव में बार-बार कुछ खाते रहने से बचना अच्छा रहेगा.मानसिक रूप से आप स्थिर परिणाम चाहते हैं, इसलिए अचानक बदलाव परेशान कर सकता है. परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय जहां आवश्यक हो वहां थोड़ी लचीलापन रखें. आज धन और संबंध दोनों में संतुलित शब्द और स्पष्ट हिसाब आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेंगे.

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ और चने का छोटा पैकेट दें.
शुभ रंग: बादामी
 

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