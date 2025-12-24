Budhwar Ke Niyam: करियर-कारोबार में तरक्की चाहने वालों को बुधवार के दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम

Wednesday Worship Tips: हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार का दिन ऋद्धि-सि​द्धि के दाता भगवान श्री गणेश और बुद्धि, व्यापार, वाणी और शिक्षा के कारक माने जाने वाले बुध देवता के लिए समर्पित रहता है. हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन जहां भगवान गणेश और बुध देवता की पूजा में कुछेक उपाय करने से उनका आशीर्वाद और शुभता प्राप्त होती है, तो वहीं इस दिन कुछेक काम को करने पर इनके क्रोध को झेलना पड़ता है. आइए जानते हैं कि बुधवार के दिन किन कामों को करने पर गुडलक और किन कामों को करने पर बैडलक का सामना करना पड़ता है.

गुडलक पाने के लिए बुधवार को क्या करें

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन गणपति की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करना चाहिए. गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन उनके भक्तों को दूर्वा और मोदक अर्पित करके गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए.

बुधवार के दिन नवग्रहों के राजकुमार की पूजा भी फलदायी मानी गई है. ऐसे में बुधवार को बुध देवता को हरे रंग के वस्त्र, मूंग की दाल अर्पित करके उनके मंत्र 'ॐ बुधाय नमः' का जप करें.

बुधवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मूंग की दाल और हरी सब्जियां दान करने पर और किन्नर को हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियां दान करने पर शुभता प्राप्त होती है और बुध से जुड़े कष्ट दूर होते हैं.

बुधवार का दिन पढ़ाई-लिखाई प्रारंभ करने तथा कारोबार को शुरु करने के लिए अच्छा माना गया है.

बुधवार के दिन क्या नहीं कना चाहिए

हिंदू मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन धन का लेन-देन करने से बचना चाहिए. मान्यता है कि इस दिन पैसों का लेनदेन करने से आर्थिक नुकसान होने की आशंका बनी रहती है.

बुधवार दिन भूलकर भी किसी कन्या, बेटी या ​बहन का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोष बढ़ते हैं.

बुधवार के दिन किसी को अपशब्द या झूठ नहीं बोलना चाहिए अन्यथा बुध ग्रह से जुड़े दोष लगते हैं.

बुधवार के दिन बाल या नाखून काटने से बचना चाहिए. इसी प्रकार इस दिन तेल, साबुन, दवाईयां हरी-सब्जियां आदि की खरीददारी करने से भी बचना चाहिए.

बुधवार के दिन उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से बचना चाहिए क्योंकि इस दिन इस दिशा में दिशाशूल रहता है. यदि अति आवश्यक हो तो धनिया खाकर घर से निकलें.

