Shanishchari Amavasya 2022: इस वक्त इन 5 राशियों पर भारी हैं शनि देव, शनि अमावस्या पर ये काम करने से खत्म होगी परेशानी!

इन 5 राशियों पर है शनि का प्रकोप | Shani Dosh Effected 5 Zodiac Signs

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि देव इस वक्त मकर राशि में वक्री होकर विराजमान हैं. वहीं मकर, कुंभ और धनु राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जबकि तुला और मिथुन राशि शनि की ढैय्या से पीड़ित हैं. ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि इस शनि अमावस्या पर साढ़ेसाती और ढैय्या से पीड़ित जातक कुछ उपाय करके राहत पा सकते हैं.

शनि अमावस्या पर क्या करें | What to do on Shani Amavasya

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो लोग शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या के पीड़ित हैं, उन्हें शनि अमावस्या के दिन शनि देव को सरसों के तेल का दीया अर्पित करना अच्छा रहेगा. इसके साथ ही काले तिल शनि देव को चढ़ा सकते हैं. इसके अलावा शनि देव को काली उड़द या इससे बने प्रसाद लोगों में बांटे तो और अच्छा होगा.

शनि की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए शनि अमावस्या के दिन छाया दान करना अच्छा रहेगा. छाया दान करने के लिए किसी बर्तन में सरसों का तेल डालकर उसमें एक सिक्का डाल दें. इसके बाद उसमें अपनी परछाई देखें. इतना करने के बाद तेल सहित उस बर्तन को किसी जरुरतमंद को दान कर दें. इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे दीया जलाएं. साथ ही शनि देव से प्रार्थना करें.

