नौकरी नहीं लग रही, पैसों की है तंगी तो एस्ट्रोलॉजर ने बताया सिरहाने रखें यह चीज, दूर होंगी सारी मुश्किलें

पैसों की तंगी को दूर करेंगे ये आसान उपाय (These easy ways will remove the financial crisis)

किन परेशानियों में आएंगे काम ?

जो लोग अक्सर पैसों की तंगी को लेकर परेशान रहते हैं. या, ऐसे लोग जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद नौकरी नहीं मिल सकी. या जिन्हें लगता है कि उनका भाग्य ही उनके साथ नहीं है. ऐसे लोग जिन्हें ये महसूस होता है कि वो अपने आसपास निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं वो भी इन उपायों को आजमा सकते हैं.

कौन से हैं ये उपाय?

ये उपाय इतना आसान है कि आपको सोते समय बस एक छोटा सा काम करना है. आपको ये पहचानना है कि आपको क्या परेशानी है और आप किस परेशानी से जुड़ा उपाय करना चाहते हैं. उसके आधार पर आपको बस एक चीज अपने सिरहाने रखनी है और सो जाना है. सिरहाने का अर्थ है अपने सिर के पास, सोते समय आपको वो वस्तु याद से रखनी है बस अब ये भी जान लीजिए कि कौन सा कार्य सिद्ध करने के लिए सिरहाने क्या रखना चाहिए.

मोर का पंख

अपने सिरहाने मोर का पंख रख कर सोएंगे तो आपकी धन धान्य से जुड़ी समस्या दूर होगी.

लहसुन की कली

लहसुन की गांठ से एक कली निकालें, उसे छील कर अपने सिरहाने रखने से आप निगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे.

हरी इलायची

रात में अगर गहरी नींद नहीं आती है तो हरी इलायची अपने सिरहाने रखे. ये उपाय सोए भाग्य को जगाने में भी कारगर है.

तुलसी के पत्ते

तुलसी के पत्ते आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं.

एक रु. का सिक्का

अपने सिरहाने एक रु. का सिक्का रखने से धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है.

हल्दी की गांठ

अगर आप नौकरी के लिए परेशान हैं और साथ ही धन धान्य से जुड़ी समस्या भी है तो सिरहाने हल्दी की गांठ रखना फायदेमंद हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

