Amalaki Ekadashi 2025: आमलकी एकादशी पर राशि के अनुसार करें दान, धन से भर जाएगी तिजोरी

Amalaki Ekadashi 2025 Date: वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमलकी एकादशी मनाई जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को (Amalaki Ekadashi Fasting Rules) करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र में सफलता मिलती है. विशेष रूप से, इस दिन राशि अनुसार दान (What To Donate On Amalaki Ekadashi) करने का अत्यंत महत्व होता है. इस वर्ष आमलकी एकादशी 10 मार्च को मनाई जाएगी. अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आमलकी एकादशी के दिन श्रद्धा और भक्ति से श्रीहरि की पूजा-अर्चना करें. साथ ही इस शुभ अवसर पर विशेष वस्तुओं का दान (Amalaki Ekadashi Donation By Zodiac) करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है. ऐसा करने से जातकों को धन-संपत्ति की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों के लिए कौन-सा दान फलदायी साबित हो सकता है.

आमलकी एकादशी को जरूर करें ये खास उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से दूर हो जाएंगी जीवन की हर परेशानी

राशि अनुसार आमलकी एकादशी पर दान करने का महत्व (Amalaki Ekadashi 2025 Daan)

आमलकी एकादशी पर प्रत्येक राशि के जातकों के लिए अलग-अलग दान का विशेष महत्व होता है. उचित दान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. आइए जानते हैं कि किस राशि के जातकों को कौन-सा दान करना शुभ फलदायी रहेगा.

मेष राशि – अन्न का दान करें, इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होंगे.

वृषभ राशि – चीनी का दान करें, जिससे चंद्र दोष का निवारण होगा.

मिथुन राशि – धन का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी.

कर्क राशि – चावल का दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

सिंह राशि – शहद का दान करें, जिससे गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होगी.

कन्या राशि – फल का दान करने से आर्थिक समस्याएं दूर होंगी.

तुला राशि – दूध का दान करें, जिससे शुक्र ग्रह अनुकूल होगा.

वृश्चिक राशि – सुहाग सामग्री का दान करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

धनु राशि – केले का दान करने से गुरु ग्रह मजबूत होगा.

मकर राशि – तिल का दान करने से पितृ दोष समाप्त होगा.

कुंभ राशि – धन का दान करें, जिससे आर्थिक तंगी दूर होगी.

मीन राशि – पीले वस्त्र का दान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी.

इस एकादशी पर श्रद्धा और नियमपूर्वक दान करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

आमलकी एकादशी पर बन रहे शुभ योग (Amalaki Ekadashi Auspicious Yoga)

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस वर्ष आमलकी एकादशी के दिन तीन शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है. जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र एक साथ बन रहे हैं. जो इसे अत्यंत शुभ और फलदायी बनाते हैं.

आमलकी एकादशी पर आंवले का सेवन शुभ और लाभकारी

आमलकी एकादशी के दिन आंवला और इससे बनी चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी इसे विशेष फलदायी माना गया है.

आंवला के सेवन से शरीर को पोषण मिलता है और साथ ही यह अक्षय फल एवं समृद्धि की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है.

आमलकी एकादशी पर शकरकंद और कद्दू का सेवन शुभ

आमलकी एकादशी के दिन शकरकंद और कद्दू का सेवन करना बेहद शुभ माना जाता है.

ये दोनों ही खाद्य पदार्थ सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाले माने जाते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन शकरकंद और कद्दू का सेवन करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

आमलकी एकादशी पर तुलसी पत्तों का उपयोग करें, लेकिन तोड़ने से बचें (Tulsi Leaves On Amalaki Ekadashi)

भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है.

आमलकी एकादशी के व्रत और पूजा में भी तुलसी पत्तों का उपयोग अत्यंत शुभ माना गया है.

लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है.

मान्यता है कि ऐसा करने से पाप का भागी बनना पड़ता है और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं.

इस दिन पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्तों का ही पूजा में उपयोग करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)