Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 March 2026: धनु के पूरे होंगे सोचे हुए काम तो मकर को मिलेगा मनचाहा प्रमोशन, पढ़ें अपना भी राशिफल

Aaj Ka Rashifal (Today's Horoscope) 09 March 2026: आज चैत्र मास के कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि पर चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जिसके कारण आज वृषभ, धनु और मकर जैसी राशियों के लिए पूरा दिन अनुकूल रहने वाला है. आज इन राशियों को करियर-कारोबार में किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और इनके सोचे हुए काम समय पर मनचाहे तरीके से पूरे होंग. आज जहां धनु और मकर को धन लाभ और मान-सम्मान प्राप्त होगा तो वहीं मेष को अपने विरोधियों और कर्क को अपनी मां की सेहत को लेकर सावधानी बरतनी होगी. आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानने के लिए 09 मार्च 2026, सोमवार का पूरा राशिफल.

मेष (Aries)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए सातवें भाव में होगा. आज दिन स्नेहीजनों और मित्रों के साथ आनंद-प्रमोद में गुजरेगा. नए वस्त्र तथा आभूषणों की खरीदी कर सकेंगे. सामाजिक रूप से मान-सम्मान प्राप्त होगा. दोपहर के बाद आपको संयमित व्यवहार करना पड़ेगा. नए सम्बंध बनाने से पहले सोचकर कदम बढ़ाएं. खर्च अधिक होगा. नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से सावधान रहें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. बाहर खाने-पीने या घूमने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचेगा. वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखें.

वृषभ (Taurus)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए छठे भाव में होगा. व्यापार के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है. आय में वृद्धि होगी. पारिवारिक वातावरण सुख-शांति का बना रहेगा. गृहस्थ जीवन में चल रहा पुराना मतभेद दूर होगा. विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों की विशेष सहायता प्राप्त होगी. दोपहर के बाद आप मनोरंजन में व्यस्त रहने वाले हैं. कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. पार्टनरशिप के काम में संभलकर कार्य करना होगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा कहा जा सकता है.

मिथुन (Gemini)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पांचवें भाव में होगा. आज का आपका दिन किसी खास चर्चा में गुजर सकता है. आप अपनी कल्पनाशक्ति से कुछ नया कर पाने में समर्थ रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी. व्यापार में नए ग्राहक मिलने से आर्थिक लाभ की संभावना भी बनेगी. शारीरिक और मानसिक रूप से खुश रह सकते हैं. दोपहर के बाद व्यापार में थोड़ी परेशानी आ सकती है. घर में शांति का वातावरण बना रहेगा. विरोधियों पर विजय मिलेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय लाभ का बना रहेगा.

कर्क (Cancer)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए चौथे भाव में होगा. आज आप किसी चिंता में ज्यादा रहेंगे. यात्रा को आज टाल दें. स्थायी संपत्ति के मामले में आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. आज माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको रह सकती है. किसी बात का कन्फ्यूजन भी आपको हो सकता है. दोपहर के बाद शारीरिक रूप से प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, हालांकि नए काम में सफलता प्राप्त होने की संभावना कम है. आज अधूरे काम पूरे करने में आपका ध्यान ज्यादा रहेगा.

सिंह (Leo)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए तीसरे भाव में होगा. आज धार्मिक यात्रा हो सकती है. किसी भी तरह के नए काम की शुरुआत आज कर पाएंगे. विदेश से लाभदायी समाचार मिलने की संभावना है. पूंजी निवेश करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा. दोपहर के बाद किसी बात को लेकर आप अधिक इमोशनल रहेंगे. किसी बात की चिंता हो सकती है. इस दौरान स्वास्थ्य भी कमजोर रहेगा. स्थायी संपत्ति से सम्बंधित काम के लिए आज कोई प्रयास ना करें.

कन्या (virgo)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दूसरे भाव में होगा. आज किसी भी तरह के निर्णय ले पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. आज नए काम का प्रारंभ करना उचित नहीं है. ज्यादातर समय आप मौन ही रहें, अन्यथा किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है. शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा. दोपहर के बाद आप की स्थिति में परिवर्तन आएगा. घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में निर्णय ले सकेंगे. प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा. पूंजी निवेश करना आज आप के हित में रहेगा. भाग्यवृद्धि का दिन है.

तुला (Libra)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए पहले भाव में होगा. आज दिन की शुरुआत अच्छी होगी. मन को दृढ़ रखकर किसी भी तरह का काम शुरू करेंगे तो सफल होगा. कार्यस्थल पर अपना काम समय पर पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. नए वस्त्र और आभूषण खरीदने में पैसा खर्च होगा. दोपहर के बाद आप मानसिक रूप से कमजोर रहेंगे. इस समय नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे. परिजनों के साथ हुए मतभेद दूर करें. शाम को कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना ही लें. अपने इगो को कंट्रोल में रखकर काम करें.

वृश्चिक (Scorpio)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए बारहवें भाव में होगा. आध्यात्मिक और ईश्वर की भक्ति से आज मन को शांति प्राप्त होगी. मन में उठ रही नेगेटिव भावनाओं पर संयम रखना आवश्यक होगा. कोर्ट कचहरी के काम में संभलकर चलें. शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है. दोपहर के बाद काम पूरा होता नजर आएगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आज स्वस्थ रहेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती नजर जाएगी. मनोरंजन के पीछे धन खर्च होगा. जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा.

धनु (Sagittarius)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए ग्यारहवें भाव में होगा. आज आपकी आय में वृद्धि और लाभ होगा. सामाजिक काम में भाग लेने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपका टारगेट आसानी से पूरा हो सकेगा. इस दौरान आपको मान-सम्मान मिलेगा. व्यापार से लाभ होने की संभावना है. वाहन संभलकर चलाएं. दोपहर के बाद शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है. आय की अपेक्षा अधिक धन खर्च अधिक होगा. वाणी पर संयम बरतेें. किसी से विवाद ना करें. प्रेम जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें.

मकर (Capricorn)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए दसवें भाव में होगा. स्थायी संपत्ति के काम के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है. व्यापार में सफलता मिलेगी. अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी नई योजना पर कार्य करेंगे. अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे. आज पदोन्नति के योग हैं. परिवार का वातावरण अच्छा रहेगा. आज किसी को दिया उधार पैसा वापस आ सकता है. सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में लाभ होगा. मित्रों से भी लाभ होने की संभावना है. आज किसी भी काम को समय पर पूरा करने की स्थिति में रहेंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का समय अच्छा है.

कुंभ (Aquarius)

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए नवें भाव में होगा. आज व्यापार करने वालों को संभलकर चलना होगा. नौकरी में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय बहुत ध्यान रखें. संतान के स्वास्थ्य या पढ़ाई के विषय में चिंता रहेगी. लंबे प्रवास की योजना बनेगी. धार्मिक स्थल की यात्रा हो सकती है. दोपहर के बाद कार्यस्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा. गृहस्थ जीवन में आनंद छाया रहेगा. बिजनेस में पार्टनरशिप के काम में सहयोग मिलेगा. दिन सफल और शुभ रहेगा.

09 मार्च, 2026 सोमवार के दिन तुला राशि का चंद्रमा आज आपके लिए आठवें भाव में होगा. किसी के साथ वाद-विवाद ना करें. आज गुस्से पर संयम रखें. धार्मिक या ज्योतिष संबंधी चीजों में आपकी रुचि बनी रहेगी. गहन चिंतन आपके मन को शांति प्रदान करेगा. दोपहर के बाद समय और अनुकूल रहेगा. लेखन कार्य में आप सक्रिय रह पाएंगे. विदेश में रहने वाले मित्रों के समाचार मिलने से मन खुश रहेगा. व्यापार में आज संभलकर काम करें. नौकरीपेशा लोग अधिकारी वर्ग के साथ चर्चा और वाद-विवाद टालें. स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)