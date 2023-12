मान्यतानुसार कपूर में ये 5 चीज मिलाकर जलाने से नहीं होती धन की कमी, घर में आती है सुख समृद्धि

किसी भी तरह की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सुबह के समय कपूर के साथ एक गुलाब का फूल जलाएं.

Burn Camphor for Wealth and Happiness : हिंदू धर्म में पूजा-पाठ में कपूर जलाकर आरती करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में सुबह और शाम कपूर जलाया जाता है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कम हो जाता है और सकारात्मकता बढ़ जाती है. माना जाता है कि उस घर में सुख, समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होती. ऐसा माना जाता है कि कपूर में इन पांच चीजों को मिलाकर जलाना शुभ होता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे पांच चीजें? जानिए कैसा होता है कुंडली के प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव



कपूर में इन 5 चीजों को मिलाकर जलाएं | Burn 5 things along with Kapoor)



1. लौंग और कपूर - धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूरज ढलने के पहले नियमित रूप से कपूर के साथ लौंग जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन की कभी-कमी नहीं होती.



2. इलायची और कपूर - ऐसी मान्यता है कि घर में सुख समृद्धि का संचार बढ़ाने और आय के साधनों में बढ़ोत्तरी के लिए सुबह शाम कपूर के साथ तीन इलायची नियमित रूप से जलाएं.



3. गुलाब का फूल और कपूर - किसी भी तरह की आर्थिक तंगी दूर करने के लिए सुबह के समय कपूर के साथ एक गुलाब का फूल जलाएं. ऐसा प्रतिदिन करने से धन संबंधी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, ऐसा माना जाता है.



4. देसी घी और कपूर - अगर कोई व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित है तो उसे अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से देसी घी में कपूर डुबोकर जलाना चाहिए, इस उपाय से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है.



5. चमेली का तेल और कपूर - नियमित रूप से कपूर में कुछ बूंदें चमेली के तेल की डालकर जलाने से हर तरह की आर्थिक तंगी दूर होती है और धन आगमन के संसाधन बढ़ जाते हैं, ऐसी मान्यता है.